​Hafıza'nın 48'inci bölümü yayında: Türkiye'nin hafızası.

Ersin Çelik: Vizyon değil İmamoğlu'nun havada kalan eli tartışıldı

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 45'inci bölümünde Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, CHP'nin geçtiğimiz günlerde düzenlendiği 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programını değerlendirdi. Çelik, “Kimse de zerre heyecan yoktu. Aksine bir kompleks içindeydiler. Ezilmişlerdi. ABD'den ithal danışman, zoomla bağlandı, bir İngilizce tercüme bile yapamadılar.' dedi. Ayrıca ABD'den danışmanlarını getiremeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dakileri de getiremediğini belirterek, “Vizyon projemi açıklayacağım diyorsun, Türkiye kamuoyu İBB başkanının elinin sıkılmamasını konuşuyor' dedi.