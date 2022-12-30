Hayat Hafızanın 48inci bölümü yayında Türkiyenin hafızası
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Hafıza'nın 48'inci bölümü yayında: Türkiye'nin hafızası

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 48'inci bölümünde, Ersin Çelik ve İbrahim Ufuk Kaynak "Türkiye'nin hafızası" konusunu masaya yatırıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hafızanın 48inci bölümü yayında: Türkiyenin hafızası
​Hafıza'nın 48'inci bölümü yayında: Türkiye'nin hafızası.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Sanat Tarihçisi - Arkeolog İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın yeni bölümünde "Türkiye'nin hafızası" konusunu masaya yatırıyor.

Programın 48'inci bölümünü izlemek için:

Ersin Çelik: Vizyon değil İmamoğlu'nun havada kalan eli tartışıldı
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Ersin Çelik: Vizyon değil İmamoğlu'nun havada kalan eli tartışıldı
Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Hafıza'nın 45'inci bölümünde Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, CHP'nin geçtiğimiz günlerde düzenlendiği 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programını değerlendirdi. Çelik, “Kimse de zerre heyecan yoktu. Aksine bir kompleks içindeydiler. Ezilmişlerdi. ABD'den ithal danışman, zoomla bağlandı, bir İngilizce tercüme bile yapamadılar.' dedi. Ayrıca ABD'den danışmanlarını getiremeyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dakileri de getiremediğini belirterek, “Vizyon projemi açıklayacağım diyorsun, Türkiye kamuoyu İBB başkanının elinin sıkılmamasını konuşuyor' dedi.

İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı
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İstanbul'daki ulaşım çilesi 'Hafıza' programında gündem oldu: Saatler sonra metrobüs alev alev yandı
Yeni Şafak'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Hafıza' programında metrobüs çilesinden bahsedildikten saatler sonra Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Programın moderatörü Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, 'İstanbul'un İETT'sini yönetemeyen bir zihniyetten bahsediyoruz. İnsanlar artık 'Bindiğim otobüsün kapısı açık mı gideceğim? Yağmur yağarken içeri su mu sızacak? Otobüs hareket halindeyken yanacak mı? tereddüyle otobüse biniyorlar' ifadelerini kullanmıştı.

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