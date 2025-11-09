Handan İnci'yi özleyeceğiz

Pamuk mesajında “Onunla kitaplardan, romanlardan, başka yazarlardan, edebi yeniliklerden, tartışmalardan söz etmekten çok hoşlanırdım. Hoşgörülü idi, çok geniş kültürü vardı. Her şeyi takip ederdi ve her şeye karşı daha yumuşak yaklaşırdı. Handan İnci deyince benim aklıma hem kuvvetli bir alim, bilim adamı, edebiyatı seven biri geliyor. Alim olmasına rağmen romanları, kitapları sırlar saklayan, erişilmez, anlaşılmaz, hayattan uzak, kütüphanelerde durması gereken şeyler olarak görmez, hayatın içinde yaşayan şeyler olarak görürdü” ifadelerini kullandı. Pamuk, “Onun için edebiyat iyi ile kötünün ayrıldığı bir yer değil, hayatın zenginliğinin temsil edildiği, canlı, yaşayan zengin bir alemdi. Her zaman bana çalışma zevki, heyecanı verirdi. Şimdi onunla buluşup yeniden kitaplardan söz edemeyeceğimiz için çok üzgünüm. Onu çok özleyeceğim. Çok özel bir insandı ve Türk edebiyatı hakkında yaptığı çalışmalar da çok kalıcı olacaktır.” görüşünü paylaştı. Açılış etkinliğinin ardından Handan İnci Elçi’nin edebiyat dünyasına katkılarının konuşulduğu iki oturumlu bir program gerçekleştirildi. Prof. Dr. Abdullah Uçman’ın moderatörlüğü üstlendiği ilk oturumda Prof. Dr. Baki Asiltürk, yazar Ömer Erdem ve Asuman Kafaoğlu Handan İnci Elçi’nin edebiyat tutkusundan, Türk edebiyatına yaptığı katkılara değindiler ve aynı zamanda anılarını paylaştılar. Elçi’nin çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin düşüncelerini paylaştığı moderatörlüğü Habil Sağlam’ın üstlendiği ikinci oturumunda ise Özge Şahin, Şevval Demirsel, Türküler Özgül ve Zeynep Zengin katılımcılara hocaları Handan İnci Elçi’nin hem kendi akademik çalışmalarına katkılarını hem de gündelik hayat ile akademiyi buluşturma anlamında ne tür çalışmalara imza attığına dikkat çeken birer konuşma yaptılar.