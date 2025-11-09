Handan İnci'yi özleyeceğiz

Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Handan İnci Elçi vefatının ardından üniversitede bünyesinde kurduğu Tanpınar Merkezi tarafından anıldı. 15 Ekim’de amansız bir hastalığa yenik düşerek tıpkı çok sevdiği Tanpınar gibi 61 yaşında vefat eden Elçi “Ve Hala Eşiğinde Yarım Kalmış Rüyanın... Handan İnci Elçi Anısına” başlıklı programda hocaları, mesai arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri tarafından anıldı. Üniversiteye bağlı İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde gerçekleştirilen programda MSGSÜ’nün 138 yıllık tarihindeki ilk kadın rektörü ünvanını taşıyan Prof. Dr. Elçi’nin idareci, hoca ve edebi kimliği öne çıkarıldı. Programın açılışında MSGSÜ Vekil Rektörü Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu, MSGSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Erdem Erbaş ve MSGSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Seçgin ve Prof.Dr. Hanife Koncu üniversiteye katkılarını anlattılar. Programın sürprizi ise aynı zamanda mahalle komşusu olan Orhan Pamuk’un gönderdiği videolu mesajdı.
“Kuvvetli bir alim”
Pamuk mesajında “Onunla kitaplardan, romanlardan, başka yazarlardan, edebi yeniliklerden, tartışmalardan söz etmekten çok hoşlanırdım. Hoşgörülü idi, çok geniş kültürü vardı. Her şeyi takip ederdi ve her şeye karşı daha yumuşak yaklaşırdı. Handan İnci deyince benim aklıma hem kuvvetli bir alim, bilim adamı, edebiyatı seven biri geliyor. Alim olmasına rağmen romanları, kitapları sırlar saklayan, erişilmez, anlaşılmaz, hayattan uzak, kütüphanelerde durması gereken şeyler olarak görmez, hayatın içinde yaşayan şeyler olarak görürdü” ifadelerini kullandı. Pamuk, “Onun için edebiyat iyi ile kötünün ayrıldığı bir yer değil, hayatın zenginliğinin temsil edildiği, canlı, yaşayan zengin bir alemdi. Her zaman bana çalışma zevki, heyecanı verirdi. Şimdi onunla buluşup yeniden kitaplardan söz edemeyeceğimiz için çok üzgünüm. Onu çok özleyeceğim. Çok özel bir insandı ve Türk edebiyatı hakkında yaptığı çalışmalar da çok kalıcı olacaktır.” görüşünü paylaştı. Açılış etkinliğinin ardından Handan İnci Elçi’nin edebiyat dünyasına katkılarının konuşulduğu iki oturumlu bir program gerçekleştirildi. Prof. Dr. Abdullah Uçman’ın moderatörlüğü üstlendiği ilk oturumda Prof. Dr. Baki Asiltürk, yazar Ömer Erdem ve Asuman Kafaoğlu Handan İnci Elçi’nin edebiyat tutkusundan, Türk edebiyatına yaptığı katkılara değindiler ve aynı zamanda anılarını paylaştılar. Elçi’nin çalışma arkadaşlarının ve öğrencilerinin düşüncelerini paylaştığı moderatörlüğü Habil Sağlam’ın üstlendiği ikinci oturumunda ise Özge Şahin, Şevval Demirsel, Türküler Özgül ve Zeynep Zengin katılımcılara hocaları Handan İnci Elçi’nin hem kendi akademik çalışmalarına katkılarını hem de gündelik hayat ile akademiyi buluşturma anlamında ne tür çalışmalara imza attığına dikkat çeken birer konuşma yaptılar.