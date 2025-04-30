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Harbiye Açık Hava konserleri 2025: Yeni sezon mayısta başlayacak! İşte konser tarihleri

Harbiye Açık Hava konserleri 2025: Yeni sezon mayısta başlayacak! İşte konser tarihleri

22:0930/04/2025, Wednesday
AA
Yeni Şafak
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Harbiye Açık Hava konserleri 2025: Yeni sezon mayısta başlayacak! İşte konser tarihleri
Harbiye Açık Hava konserleri 2025: Yeni sezon mayısta başlayacak! İşte konser tarihleri

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, yeni sezonda dünyaca ünlü ve yerli sanatçıları ağırlayacak. Her yaz binlerce müziksevere ev sahipliği yapan Harbiye Açık Hava Tiyatrosu, mayıs ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

"Geçmişin köklü mirasını geleceğe taşıma" vizyonuyla dikkati çeken tarihi sahne, yenilenen teknik altyapısı, artırılan kapasitesi ve modernleşen fiziki koşullarıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.


HARBİYE AÇIK HAVA'DA MAYIS PROGRAMI BELLİ OLDU


Yaz sezonu boyunca, sahnesinde hem Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını hem de uluslararası sanatçıları ağırlayacak tarihi mekanda ilk olarak Redd Senfoni, 5 Mayıs'ta sahne alacak.


6 Mayıs'ta Bülent Ortaçgil'i ağırlayacak sahnede, 10 ve 15 Mayıs'ta Gülşen, 11 ve 22 Mayıs'ta Yıldız Tilbe, 12 Mayıs'ta Derya Bedavacı, 13 ve 23 Mayıs'ta Teoman müzikseverlerle buluşacak.


Etkinlik programına göre 14 ve 16 Mayıs'ta Gökyüzü Herkesindir, 17 Mayıs'ta Ayta Sözeri, 18 Mayıs'ta Hande Yener, 21 Mayıs'ta Sıla, 26 Mayıs'ta Buika x Kibariye, 27 Mayıs'ta Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 29 Mayıs'ta Barcelona Gipsy Balkan Orchestra & Candan Erçetin sahne alacak.

Ayın son etkinliğinde ise 30 Mayıs'ta Gipsy Kings feat Tonino Baliardo seyircisiyle buluşacak.

#Bülent Ortaçgil
#Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava tiyatrosu
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