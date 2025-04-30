Harbiye Açık Hava konserleri 2025: Yeni sezon mayısta başlayacak! İşte konser tarihleri

"Geçmişin köklü mirasını geleceğe taşıma" vizyonuyla dikkati çeken tarihi sahne, yenilenen teknik altyapısı, artırılan kapasitesi ve modernleşen fiziki koşullarıyla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Yaz sezonu boyunca, sahnesinde hem Türkiye'nin önde gelen sanatçılarını hem de uluslararası sanatçıları ağırlayacak tarihi mekanda ilk olarak Redd Senfoni, 5 Mayıs'ta sahne alacak.