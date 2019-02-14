Hayat Hasan Çelebiye saygı gecesi
KÜLTÜR SANAT

Hasan Çelebi’ye saygı gecesi

Sanat hayatının 55 yılını geride bırakan Hattat Hasan Çelebi’ye bir saygı gecesi düzenlendi. Çelebi’nin hayatının ve eserlerinin konuşulduğu programda 25 yıllık öğrencisi Doç. Hilal Kazan “Bugün ilim dünyası için bir çalışma yapıyorsak hocamın sayesinde. O tefekkür ederek güzelliklerden ilham alıyor” dedi.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Program bitiminde konuşan Çelebi katılımcılara teşekkür etti.
Program bitiminde konuşan Çelebi katılımcılara teşekkür etti.

Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından, İBB desteğiyle hat sanatının büyük ustası Hasan Çelebi’ye saygı gecesi düzenlendi. Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen program, Çelebi’nin hayatından kesitler sunan belgeselle başladı. 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Çelebi’nin yönettiği programda, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Hilal Kazan ve hattat Ferhat Kurlu konuştu.

KAHRAMANI YUSUF HOCA

  • Mustafa Ağırman, ilk hocası Topal Yusuf’un Çelebi üzerindeki emeğine dikkat çekti. Ağırman, “1920’lerde yetişen gençler maalesef medreseler kapandığı için okumaktan mahrum bırakılmıştı. Topal Yusuf hoca tüm imkansızlıklara rağmen hem çobanlık yapıp hem de köyün imamından ders almaya başladı. Çelebi ve arkadaşları birinci halka olarak Yusuf hocanın arkasında hafızlığa başladılar. Çelebi’nin başarısının arkasında olan gizli kahramandır. Çok sayıda hafız yetiştirdi. Hasan Çelebi hoca köyümüzde her birimiz için örnek alınan bir hoca oldu. Şükürler olsun ömrümde onun gibi birini tanıdım” diye konuştu.

Hattat Çelebi’nin 25 yıldır öğrencisi olan Doç Dr. Hilal Kazan ise şunları kaydetti: “Eğer bugün ilim dünyası için bir çalışma yapıyorsak hocamın sayesinde. Afrika’dan Amerika’ya, Rusya’dan Nijerya’ya kadar çok hattat yetiştirmiştir. İcazet geleneğini başlatmıştır. Siz hocanın manzaraya baktığını düşünüyorsunuz ama o sırada hocam tefekkür ederek güzelliklerden ilham alıyor. Ben İslam sanatları hocasıyım. Biz İslam sanatçısından bahsederken eserlerinin hemen hemen hepsini Allah aşkı ile oluşturduğunu eserlerini meydana getirmeye çalıştığını anlatıyoruz. Fakat hakikaten hocamız 55 yıldır sanatını aynı aşk ve şevk ile yapıp öğrenci yetiştirmeye devam ediyor.” Program ESKADER Başkanı Şerif Aydemir’in Çelebi’ye sunduğu çiçekle sona erdi.

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