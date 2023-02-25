Hatay tüm renkleriyle ihya olacak

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerden etkilenen Hatay’ın kültürel mirası için yeniden ihya çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay’da deprem felaketinden sonra zarar görmüş yapıların yeniden ihyası için gerçekleştirilen “Hatay Kültürel Mirasını Yaşatma Projesi” toplantısına katıldı. Basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, “Bugün burada cemaat, vakıf temsilcilerimizle gerçekleştirmiş olduğumuz toplantı ile Hatay Kültür Mirası Yaşatma Projesi’ni hayata geçirmiş oluyoruz. Osmanlı ve Selçuklu’dan bizlere miras kalan birçok eserimiz gibi topraklarımızda bulunan ve cemaat vakıflarına ait eserlerde de bu deprem silsilesi sırasında ciddi hasarlar meydana geldi. Bu kapsamda afet sonrasında hasar tespit komisyonları çalışmalarını tamamladık, ancak yakın bir tarihte tekrar deprem olduğu için bazı tespitleri yeniden yapıyoruz. Çok kısa bir sürede onları da sonuçlandırıp vakıf eserlerimizde ve diğer tescilli yapılarımızda meydana gelen hasarların son durumunu netleştirmiş olacağız” dedi.

BU HAFTA BAŞLIYORUZ

Depremden etkilenen tüm kültür varlıklarının restorasyon çalışmasına bu hafta başlanacağını söyleyen Bakan Ersoy, “Bugün toplantımıza 14 cematten temsilcilerimiz katıldı. Cematlerimize ait ağır, hafif ve orta hasarlı tescilli yapılarımız mevcut, tüm bunları değerleme kapsamında konuştuk. Bundan sonraki süreçte yapacağımız planlamalar bölgede bulunan tüm kültür varlıklarımız gibi bu vakıflarımıza ait kilise, havraların da bir an önce ihyasına yönelik olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde yöneteceğimiz, bölgede olan tüm camiler, kiliseler ve havralar, ortak proje ile tüm tescilli kültür varlıklarımızın restorasyon ve rekonstrüksiyonuna ivedilikle bu hafta itibarıyla başlamış olacağız. Acil eylem planı çerçevesinde Hatay’ı tüm renkleriyle tekrar el birliğiyle ihya edeceğiz inşallah” diye konuştu. Ersoy, bu çalışmalarda akademisyenlerden oluşturulan bilim kuruluyla da eserlerin geleceğe taşınması için gerekli adımların atılacağını duyurdu.

BÜTÜN DESTEKLER YAPILACAK

Eşi benzeri olmayan 2 depremle büyük sarsıntı yaşadıklarını belirten Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Cemaat Vakıfları Temsilcisi Süleyman Can Ustabaşı ise “Kültür varlıklarımız ülkemiz için çok değerli, bunların tekrar ayağa kaldırılabilmesi adına hem bakanlık olarak hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak gerekli bütün destekler yapılacak. Cumhurbaşkanı’mızın da direktifleri doğrultusunda bütün devlet kademelerinde hissettiğimiz yakınlıkla bugün de sorunlarımızı çözecek olmasını bilmek, bizleri çok memnun etti” dedi.

Kiliseden kalanlar: 5 ikona 2 kupa 1 kase

Öte yandan Hatay'da yıkılan Antakya Rum Ortodoks Kilisesi enkazından çıkan tarihi eserler, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza altına alındı. Kilisenin enkazından çıkan ve tarihi değeri bulunan eserleri yetkililere teslim eden Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, kilisenin bütün envanterini daha önceden Hatay Arkeoloji Müzesi'ne tescil ettirdiklerini aktardı. Hurigil, "Bu tescil ettirdiğimiz kıymetli tarihi eserlerin bir nüshası müze müdürlüğünde bir nüshası da biz de duruyordu. Sadece şu anda bizim çıkartabildiğimiz 4 ikona, bir büyük bez ikona ve 2 kupa, bir de kaseden ibaret. Maalesef diğer eserler enkazın altında kaldı. Orada sadece kilisemiz değil, kilisemize, vakfımıza ait bütün iş yerlerimiz yok oldu” açıklamasında bulundu.



