Hatay'da olağanüstü bir çaba harcayan Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri büyük takdir topladı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından yaralar sarılıyor. 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ili enkaza çevirdi. Binlerce can kaybının yaşandığı depremde, çok sayıda bina yerle bir oldu. Kalan binaların çoğunun ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin kenetlendiği acı olayda 19'uncu güne girilirken, yurdun dört bir yanından gönüllülerin de yardımları sürüyor. Bu kapsamda devlet iş birliği ile depremden etkilenen illerde seferberlik başlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremzedeler için canını dişine taktı

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, afet bölgesinde gösterdiği üstün çaba ile vatandaşların her türlü ihtiyacına yetişerek büyük takdir topladı. Hatay’da 740 araç ve 2.700 personelle çalışan Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin pek çok noktasında su sorununu çözdü. İki kuyuyu yeniden devreye alan ekipler, sokaklara çeşmeler yerleştirdi. Hatay'a 305 TIR yardım malzemesi ulaştıran Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvanlar için besi ve süt yemi gönderimine de başladı.

Başkan Altay: Her mesajda milletimize derman olmanın huzuru var

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, afet bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hatay Konya grubundan mesajları paylaşan Başkan Altay, paylaşımına şu notu düştü:

"Keşke imkan olsa da HATAY KONYA GRUBU mesajlarının tamamını paylaşabilsem.

Her mesaj çok değerli. Her mesajda emek var, işini yapmanın, el uzatmanın, milletimize derman olmanın huzuru var.

Bölgeye destek ve duanızı eksik etmeyin arkadaşlar."





Keşke imkan olsa da HATAY KONYA GRUBU mesajlarının tamamını paylaşabilsem.



Her mesaj çok değerli. Her mesajda emek var, işini yapmanın, el uzatmanın, milletimize derman olmanın huzuru var.



Bölgeye destek ve duanızı eksik etmeyin arkadaşlar. pic.twitter.com/5EFGFzlrV6 — Uğur İbrahim Altay (@u_ibrahim_altay) February 25, 2023











