Her fidan bir Filistinli

Türkiye ve Filistin’de hayatını kaybeden şehitler anısına imam hatip mezun dernekleri tarafından 81 ilde eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenlendi. “Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor” temasıyla gerçekleştirilen program kapsamında dikilen her fidan, Türkiye ve Filistin’de şehit olanların isimleriyle yaşatılacak. İstanbul’daki tören, Zeytinburnu Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destek verdiği çalışma, gençlerde hem çevre bilinci hem de vefa duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Etkinlikte konuşan Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, gençlere hitaben “Bugün okullarınızın bahçelerine fidanlar dikeceğiz ve bu fidanları sizlere emanet edeceğiz. Fakat derdimiz sadece bir fidan dikmek değil. Bu fidanların her birine, ülkemiz için şehit olmuş evlatlarımızın ve İsrail zulmünde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerinizin isimlerini vereceğiz” dedi. Ceylan, “Sizlere ülkemizi, bugünlerimizi ve yarınlarımızı; Filistin’i, Gazze’yi, Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı emanet ediyoruz. Sizler inşallah bu ülkenin inşa ve ihyasını gerçekleştirecek kadrolar olarak dünyaya adaleti ve merhameti tesis edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

GAZZE SINAVINDA DOĞRU YERDE DURDUK

İstanbul Valisi Davut Gül ise Gazze’nin insanlığın vicdan sınavı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hamdolsun Türkiye, millet olarak ve devlet olarak tarihin doğru noktasında durdu. Kimisi duasıyla, kimisi ekonomik desteğiyle, kimisi de alanlarda tavrını göstererek Gazze meselesinde olması gereken yerde durdu.” Gül, gençlere hitaben “Bu toprakları yeşertme çabanız için hepinize teşekkür ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

KARDEŞLİĞİMİZİ DİKİYORUZ

Programda basın açıklamasını Kazlıçeşme Abay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Doğu Türkistanlı Ayşe Ötkür okudu. Ötkür, “Bizler toprağa umutla dokunan bir neslin çocuklarıyız. Yalnızca bir fidan dikmiyor; dualarımızı, inancımızı ve kardeşliğimizi toprağa ekiyoruz. Her fidanla Türkiye’de ve Gazze’de şehit olan kardeşlerimizin isimlerini yaşatıyoruz” dedi. Ötkür, “Bir gün bu fidanlar büyüdüğünde gölgesinde çocuklar oynayacak, dallarında kuşlar barınacak. İşte o gün kardeşliğin meyve verdiğini göreceğiz” diye konuştu.











