Her karede Yaşar Kemal var

BUĞDAY TARLASI EŞLİĞİNDE

Yaşar Kemal’in ölüm yıldönümü anısına hazırlanan sergi ALT’ta ziyarete açıldı. Lütfi Özgünaydın’ın, Yaşar Kemal ile birlikte çıktığı Çukurova yolculuğundaki karelerden oluşan sergi, yazarın hem kişisel öyküsüne hem de yaşamının büyük bölümünü geçirdiği Çukurova’ya doğru bir seyahate çıkaracak. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, 15 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Buğday başakları arasında yer alan karelerle birlikte Çukurova’da gibisiniz. Kültür sanattan sorumlu genel müdür yardımcısı Veysel Uğurlu, sergide yer alan fotoğrafların Adana’da çekilen kareler olduğunu dile getirdi. Uğurlu, “Yaşar Kemal gibi efsane yazarın yaşadığı şeyle yazdıkları arasında büyük farklar var. Özgünaydın, yazarın anlattığı duyguları çekmek yerine gördüğü şeyleri çekmeye çalışıyor çünkü ancak onları yapabiliyor. Yaşar Kemal’in romanlarında köyler, dağlar hepsi iç içe geçiyor. Bu sergi Yaşar Kemal romanlarının içine girmek gibi. Türkmen göçü, Kozan Dağı gibi kareleri göreceksiniz” dedi.