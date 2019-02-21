Hayat Her karede Yaşar Kemal var
KÜLTÜR SANAT

Her karede Yaşar Kemal var

Yapı Kredi ve bomontiada, yeni bir işbirliğine imza attı. Yaratıcı ve üretici kültürel yapısı, performans odaları, atölye alanları, Leica ve Ara Güler Müzesi’nin yanı sıra, farklı gastronomik lezzetlere hitap eden mekanları ile öne çıkan bomontiada, önümüzdeki 3 yıl boyunca “Yapı Kredi bomontiada” ismiyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu işbirliğinin ilk adımı da “Yaşar Kemal/Çukurova Fotoğrafları” sergisi oldu.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Yaşar Kemal/Çukurova Fotoğrafları Sergisi
Yaşar Kemal/Çukurova Fotoğrafları Sergisi

BUĞDAY TARLASI EŞLİĞİNDE

Yaşar Kemal’in ölüm yıldönümü anısına hazırlanan sergi ALT’ta ziyarete açıldı. Lütfi Özgünaydın’ın, Yaşar Kemal ile birlikte çıktığı Çukurova yolculuğundaki karelerden oluşan sergi, yazarın hem kişisel öyküsüne hem de yaşamının büyük bölümünü geçirdiği Çukurova’ya doğru bir seyahate çıkaracak. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, 15 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Buğday başakları arasında yer alan karelerle birlikte Çukurova’da gibisiniz. Kültür sanattan sorumlu genel müdür yardımcısı Veysel Uğurlu, sergide yer alan fotoğrafların Adana’da çekilen kareler olduğunu dile getirdi. Uğurlu, “Yaşar Kemal gibi efsane yazarın yaşadığı şeyle yazdıkları arasında büyük farklar var. Özgünaydın, yazarın anlattığı duyguları çekmek yerine gördüğü şeyleri çekmeye çalışıyor çünkü ancak onları yapabiliyor. Yaşar Kemal’in romanlarında köyler, dağlar hepsi iç içe geçiyor. Bu sergi Yaşar Kemal romanlarının içine girmek gibi. Türkmen göçü, Kozan Dağı gibi kareleri göreceksiniz” dedi.

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