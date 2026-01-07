Yeni Şafak
Heritage artık bienale dönüşecek

“Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik, Kütüphanecilik Teknolojileri Fuar ve Konferansı”, 1-4 Nisan’da Yenikapı Avrasya Fuar ve Gösteri Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzeler ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle organize edilen etkinlik, fuar ve konferans serisiyle “kültürel miras” camiasının en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. 150 konuşmacının katılacağı etkinlikte, Abu Dhabi Louvre’un direktörü Peter Hohenstatt, müzelerdeki koruma ve güvenlik meselesi üzerine bir konuşma yapacak. Heritage Projeleri Kurucusu Osman Murat Akan, 2024’e kadar her yıl düzenlenen projenin bienale dönüşerek iki senede bir gerçekleşeceğini söyledi.

ZAMANLA KAYBOLMAYANLAR ALANI

Son programı yaklaşık 7 bin 500 kişinin ziyaret ettiğini belirten Akan, arkeoloji, restorasyon, müzecilik ve kütüphanecilik başlıklarından oluşan etkinliğe ilişkin şunları aktardı: “Organizasyon bağlamında bu sene iki yenilik yaptık. İlk olarak, ‘Zamanla Kaybolmayanlar’ diye özel bir kürasyon alanı oluşturduk. Kültür mirasına dokunan ya da kültür mirası kavramıyla kendi ürünlerini tasarlayan ve pazarlayan 10 firmayı burada ağırlayacağız. Bir de somut olmayan kültürel miras alanında bakanlığımızın ve Geleneksel Sanatlar Derneği’nin destekleriyle bir bölüm oluşturuyoruz. Bu kapsamda bireysel sanatçıların veya firmalaşma yoluna girmiş kişilerin küçük şirketlerini ağırlayacağız. Bu, hem onlara kendi yaptıkları el sanatlarını veya zanaatları bize tanıtma hem de restorasyon şirketleri ve akademik camia başta olmak üzere potansiyel müşterileriyle karşılaşma olanağını sunmuş olacak.”



