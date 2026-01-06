John S. Allen film günlerine konuk olacak

“Kim Kimi Yiyor?” tema başlığıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek etkinlik, yemeğin kültürel ve zamansal boyutlarına odaklanacak. Küratörlüğünü sinema yazarı Engin Ertan’ın üstlendiği etkinlik, “Obur Zihin” kitabının yazarı ABD’li antropolog John S. Allen’ı konuk küratör olarak ağırlayacak. Allen’ın seçtiği “2001: A Space Odyssey” ve “Big Night” filmleri film günlerinde izlenecek. Ayrıca yazar Allen, 27 Ocak’ta “İnsan Gözüyle: Çıtır” başlıklı bir konferans verecek.