Bu da Karagöz’ün İlahi Komedyası

Sergiyle ilgili konuşan Aslan, Karikatür Evi’nin üç farklı odasında, üç farklı anlatım dili üzerine kurgulanan serginin merkezinde yer alan yeni Karagöz oyununda, Dante Alighieri’nin “İlahi Komedyası” eserinden esinlendiğini vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020’de “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” vasfının kendisine verildiğini aktaran Aslan, bu amaçla hareket ettiğini dile getirdi. Son 15 yılda yaklaşık 6 kitap çalışması, sergiler, gösteriler, etkinliklere imza attığını belirten sanatçı, “Karagöz benim bir hayat anlayışım haline dönüştü” dedi. Kültürel değerlerin korunması gereken birer nesne değil, aynı zamanda bireyin ve toplumun özünü temsil eden bağlar olduğunu söyleyen Aslan, “Kültür sahiplenilmedikçe, insanın özünü temsil ettiği kavramdan uzakta, birey yoksun, öksüz kalırsa, aile de toplum da öksüz kalırsa değerler, sanat, kültür, her şey kaybolur” ifadelerini kullandı.