Bu da Karagöz’ün İlahi Komedyası

04:005/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
“Karagöz’ün İlahi Komedyası: Yedi Suret Yedi Yansıma” sergisi
Sanatçı Aziz Murat Aslan’ın eserlerinden oluşan “Karagöz’ün İlahi Komedyası: Yedi Suret Yedi Yansıma” sergisi sanatseverlerle buluştu.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde açılan ve geleneksel Karagöz perdesini aşan sergi, 8 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek. Aslan’ın katılımıyla 18 Ocak ve 1 Şubat’ta anlatımlı turlar düzenlenecek. Ayrıca 25 Ocak’ta, çeşitli Türk ressamların Karagöz’den esinlendikleri eserlerin tartışılacağı “Karagöz ile Türk Ressamlarını Tanıyalım” başlıklı söyleşi gerçekleşecek.

KARAGÖZ BENİM HAYAT ANLAYIŞIM

Sergiyle ilgili konuşan Aslan, Karikatür Evi’nin üç farklı odasında, üç farklı anlatım dili üzerine kurgulanan serginin merkezinde yer alan yeni Karagöz oyununda, Dante Alighieri’nin “İlahi Komedyası” eserinden esinlendiğini vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020’de “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” vasfının kendisine verildiğini aktaran Aslan, bu amaçla hareket ettiğini dile getirdi. Son 15 yılda yaklaşık 6 kitap çalışması, sergiler, gösteriler, etkinliklere imza attığını belirten sanatçı, “Karagöz benim bir hayat anlayışım haline dönüştü” dedi. Kültürel değerlerin korunması gereken birer nesne değil, aynı zamanda bireyin ve toplumun özünü temsil eden bağlar olduğunu söyleyen Aslan, “Kültür sahiplenilmedikçe, insanın özünü temsil ettiği kavramdan uzakta, birey yoksun, öksüz kalırsa, aile de toplum da öksüz kalırsa değerler, sanat, kültür, her şey kaybolur” ifadelerini kullandı.



