Hikâyenin Geri Kalanı Rami’de

Rami Kütüphanesi’nde WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu tarafından gerçekleştirilen “Hikayenin Geri Kalanı” isimli fotoğraf sergisi açıldı. Açılışa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, WEFA’nın insani yardım tecrübesiyle yoğrulan bu serginin, bir sanat etkinliği olmanın ötesinde, insani yardımın tam da hikayenin bittiği sanılan yerde başladığını hatırlattı. Sergi, insan hikayelerini sanat aracılığıyla görünür kılarak, dünyanın karanlık köşelerine ışık tutmayı ve umudu yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Sergide yer alan 40 fotoğraf; savaş, yoksulluk, göç ve dayanışma gibi evrensel temalar üzerinden insanlığın ortak hikayesini sanatseverlere sunuyor. İstanbul Rami Kütüphanesi F3 sergi salonunda gerçekleştirilen sergi, 15 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.