Patara Antik Kenti’nde gençler fikir yarıştırdı

04:0010/11/2025, Pazartesi
Finalin sonunda birinci olan Muhalefet Açılış Takımı üyeleri Ayberk Efekan Kozan ve Mehmet Deniz Aydın ödüllendirildi, katılımcılara da teşekkür belgesi verildi.
Antalya’nın Kaş ilçesinde Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Gençler Arası Münazara Yarışması Finali, tarihin ve demokrasinin buluştuğu Patara Antik Kenti Meclis Binası’nda gerçekleştirildi. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmanın finalinde, Antalya genelinde yapılan elemeleri geçerek finale kalan genç münazaracılar sahne aldı. Parlamenter stil formatında gerçekleştirilen finalde takımlar, toplumsal ve kültürel konular üzerine argümanlarını sundu. Finalin baş jüriliğini münazara eğitmeni Enes Koç üstlendi. Finalin sonunda birinci olan Muhalefet Açılış Takımı üyeleri Ayberk Efekan Kozan ve Mehmet Deniz Aydın ödüllendirildi, katılımcılara da teşekkür belgesi verildi.


