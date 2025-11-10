Film platosunda ara tatil atölyeleri

Yeni Şafak
04:0010/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
Platoların ziyaret edilen mekanları İnegöl Kalesi, Ürgenç Çarşısı, Marmaracık Kalesi, Yenişehir Çarşısı, Kulucahisar Kalesi, Harzemşah Sarayı, Söğüt ve Kayı Obası bölümlerinden oluşuyor.
“Diriliş Ertuğrul”, “Kuruluş Osman” ve “Destan” gibi birçok tarihi diziye ev sahipliği yapan Bozdağ Film Platoları’nda okulların ara tatile girmesiyle çocuklara özel atölyeler düzenleniyor. Dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük film platosu olan, Beykoz Riva’da yaklaşık 200 dönümlük arazide kurulu plato, atlı gösteriler, çocuklar için oyunlar, performans ve deneyim etkinlikleriyle misafirlerini ağırlıyor. Geleneksel Türk savaş sanatları, ok atma ve ata binme gibi deneyimler, 200 dönümlük arazide kurulu platoda gün boyunca sürecek aktiviteler arasında yer alıyor. Canlı olarak sahnelenen atlı performans gösterisi “Atların Destanı” ile seyisler eşliğinde binicilik ve atla tanışma aktiviteleri düzenleniyor.


SÖĞÜT 1299’DA SIFIR ATIK AKTİVİTELERİ

Anadolu mutfağından önemli yemeklerin ziyaretçilere sunulduğu “Söğüt 1299” restoranına gelen minik misafirler için, ara tatilde sürdürülebilirlik ve sıfır atık odaklı aktiviteler düzenleniyor. Geleneksel ürünlerin satıldığı çarşıda, geleneksel kıyafetlerle fotoğraf çektirme ve demir dövme alanları da yer alıyor. Platoların ziyaret edilen mekanları İnegöl Kalesi, Ürgenç Çarşısı, Marmaracık Kalesi, Yenişehir Çarşısı, Kulucahisar Kalesi, Harzemşah Sarayı, Söğüt ve Kayı Obası bölümlerinden oluşuyor.


