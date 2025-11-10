Film platosunda ara tatil atölyeleri

“Diriliş Ertuğrul”, “Kuruluş Osman” ve “Destan” gibi birçok tarihi diziye ev sahipliği yapan Bozdağ Film Platoları’nda okulların ara tatile girmesiyle çocuklara özel atölyeler düzenleniyor. Dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük film platosu olan, Beykoz Riva’da yaklaşık 200 dönümlük arazide kurulu plato, atlı gösteriler, çocuklar için oyunlar, performans ve deneyim etkinlikleriyle misafirlerini ağırlıyor. Geleneksel Türk savaş sanatları, ok atma ve ata binme gibi deneyimler, 200 dönümlük arazide kurulu platoda gün boyunca sürecek aktiviteler arasında yer alıyor. Canlı olarak sahnelenen atlı performans gösterisi “Atların Destanı” ile seyisler eşliğinde binicilik ve atla tanışma aktiviteleri düzenleniyor.