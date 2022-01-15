​ Hollywood’dan Emma Watson’a bildirili Filistin desteği: 40’tan fazla ünlü imzaladı

Harry Potter filmlerindeki karakteriyle ünlenen Emma Watson, Bad Activist Collective isimli Filistin yanlısı aktivistlerin “Dayanışma bir eylemdir” yazılı pankartlarla yürüdüğü bir paylaşıma, Instagram hesabında yer verdiği için Yahudi lobisi ve İsrail tarafından anti-semitizm suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. İngiliz asıllı oyuncu Emma Watson’a Hollywood’dan destek geldi.

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BİLDİRİ YAYIMLANDI

İngiltere merkezli “Filistin’e destek veren sanatçılar” girişimi tarafından bir bildiri yayımlandı. Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Viggo Mortensen, Peter Capaldi, Maxine Peake, ünlü yönetmen Ken Loach, prodüktör James Shamus ve Oscar’a aday gösterilen yönetmenler Asif Kapadai ile Mira Nair gibi dünya sinemasının önde gelen 40’tan fazla ünlü ismi tarafından imzalanan bildiriyle, antisemitizm suçlamalarına maruz kalan Emma Watson’a destek verildi.

"EMMA WATSON'A KATILIYORUZ"

Bildiride, ‘Uluslararası hukuk çerçevesinde insan hakları için mücadele eden Filistinlilerle anlamlı dayanışma da dahil olmak üzere, “dayanışma bir eylemdir” paylaşımını desteklemek için Emma Watson’a katılıyoruz’ ifadesine yer verildi.

APARTHEID SUÇU İŞLİYOR

Metinde, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün geçen yılki raporunda İsrail’in apartheid suçları işlediğine işaret ettiği belirtilerek, “İşgalci güç İsrail ile askeri işgal ve apartheid sistemi altındaki insanlar olan Filistinliler arasındaki temel güç dengesizliğini biliyoruz” vurgusu yapıldı.

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DOĞU KUDÜS VURGUSU

Watson’a destek ifade edilen bildiride ayrıca, işgalci gücün, geçtiğimiz Mayıs ayında dünyanın gündemine konu olan Doğu Kudüs mahalleleri Şeyh Cerrah ve Silwan’daki Filistinlileri evlerinden tahliye etmeye yönelik devam eden girişimlere de atıfta bulunuyor.

Peter Capaldi

Maxine Peake

Ken Loach

Viggo Mortensen

Asif Kapadai

Mark Ruffalo

OYNAT 00:52 Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı Bella Hadid, cumartesi günü Filistin'e destek vermek üzere New York'ta düzenlenen eyleme katıldı.



Filistin asıllı gayrimenkul geliştiricisi Muhammed Enver Hadid'in kızı 'süper model' Bella Hadid'in geleneksel bir kıyafet giydiği, yüz maskesi taktığı ve büyük bir Filistin bayrağını dalgalandırdığı görüldü. BiP'te paylaş

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Susan Sarandon