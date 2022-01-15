​ Hollywood’dan Emma Watson’a bildirili Filistin desteği: 40’tan fazla ünlü imzaladı

Harry Potter filmlerindeki karakteriyle ünlenen Emma Watson, Bad Activist Collective isimli Filistin yanlısı aktivistlerin “Dayanışma bir eylemdir” yazılı pankartlarla yürüdüğü bir paylaşıma, Instagram hesabında yer verdiği için Yahudi lobisi ve İsrail tarafından anti-semitizm suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. İngiliz asıllı oyuncu Emma Watson’a Hollywood’dan destek geldi.
BİLDİRİ YAYIMLANDI
- İngiltere merkezli “Filistin’e destek veren sanatçılar” girişimi tarafından bir bildiri yayımlandı. Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Viggo Mortensen, Peter Capaldi, Maxine Peake, ünlü yönetmen Ken Loach, prodüktör James Shamus ve Oscar’a aday gösterilen yönetmenler Asif Kapadai ile Mira Nair gibi dünya sinemasının önde gelen 40’tan fazla ünlü ismi tarafından imzalanan bildiriyle, antisemitizm suçlamalarına maruz kalan Emma Watson’a destek verildi.
"EMMA WATSON'A KATILIYORUZ"
- Bildiride, ‘Uluslararası hukuk çerçevesinde insan hakları için mücadele eden Filistinlilerle anlamlı dayanışma da dahil olmak üzere, “dayanışma bir eylemdir” paylaşımını desteklemek için Emma Watson’a katılıyoruz’ ifadesine yer verildi.
APARTHEID SUÇU İŞLİYOR
Metinde, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün geçen yılki raporunda İsrail’in apartheid suçları işlediğine işaret ettiği belirtilerek, “İşgalci güç İsrail ile askeri işgal ve apartheid sistemi altındaki insanlar olan Filistinliler arasındaki temel güç dengesizliğini biliyoruz” vurgusu yapıldı.
DOĞU KUDÜS VURGUSU
- Watson’a destek ifade edilen bildiride ayrıca, işgalci gücün, geçtiğimiz Mayıs ayında dünyanın gündemine konu olan Doğu Kudüs mahalleleri Şeyh Cerrah ve Silwan’daki Filistinlileri evlerinden tahliye etmeye yönelik devam eden girişimlere de atıfta bulunuyor.