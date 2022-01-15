Hayat Hollywooddan Emma Watsona bildirili Filistin desteği 40tan fazla ünlü imzaladı
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Hollywood’dan Emma Watson’a bildirili Filistin desteği: 40’tan fazla ünlü imzaladı

Sosyal medya hesabından yaptığı Filistin paylaşımı sonrası İsraillilerin hedef tahtasına koyduğu ünlü oyuncu Emma Watson’a 40 ünlü isimden destek geldi. Ortak bildiri yayımlayan isimler, “‘Dayanışma bir eylemdir’ ifadesini destekleyen Emma Watson’a katılıyoruz” dediler.

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​ Hollywood’dan Emma Watson’a bildirili Filistin desteği: 40’tan fazla ünlü imzaladı
Emma Watson

Harry Potter filmlerindeki karakteriyle ünlenen Emma Watson, Bad Activist Collective isimli Filistin yanlısı aktivistlerin “Dayanışma bir eylemdir” yazılı pankartlarla yürüdüğü bir paylaşıma, Instagram hesabında yer verdiği için Yahudi lobisi ve İsrail tarafından anti-semitizm suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. İngiliz asıllı oyuncu Emma Watson’a Hollywood’dan destek geldi.

Ünlü oyuncunun Filistin'e destek paylaşımı İsrail'i rahatsız etti: Antisemitist suçlaması
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BİLDİRİ YAYIMLANDI

  • İngiltere merkezli “Filistin’e destek veren sanatçılar” girişimi tarafından bir bildiri yayımlandı. Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Viggo Mortensen, Peter Capaldi, Maxine Peake, ünlü yönetmen Ken Loach, prodüktör James Shamus ve Oscar’a aday gösterilen yönetmenler Asif Kapadai ile Mira Nair gibi dünya sinemasının önde gelen 40’tan fazla ünlü ismi tarafından imzalanan bildiriyle, antisemitizm suçlamalarına maruz kalan Emma Watson’a destek verildi.

  • "EMMA WATSON'A KATILIYORUZ"

  • Bildiride, ‘Uluslararası hukuk çerçevesinde insan hakları için mücadele eden Filistinlilerle anlamlı dayanışma da dahil olmak üzere, “dayanışma bir eylemdir” paylaşımını desteklemek için Emma Watson’a katılıyoruz’ ifadesine yer verildi.

APARTHEID SUÇU İŞLİYOR

Metinde, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün geçen yılki raporunda İsrail’in apartheid suçları işlediğine işaret ettiği belirtilerek, “İşgalci güç İsrail ile askeri işgal ve apartheid sistemi altındaki insanlar olan Filistinliler arasındaki temel güç dengesizliğini biliyoruz” vurgusu yapıldı.

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DOĞU KUDÜS VURGUSU

  • Watson’a destek ifade edilen bildiride ayrıca, işgalci gücün, geçtiğimiz Mayıs ayında dünyanın gündemine konu olan Doğu Kudüs mahalleleri Şeyh Cerrah ve Silwan’daki Filistinlileri evlerinden tahliye etmeye yönelik devam eden girişimlere de atıfta bulunuyor.

Peter Capaldi
Peter Capaldi
Maxine Peake
Maxine Peake
Ken Loach
Ken Loach
Viggo Mortensen
Viggo Mortensen
Asif Kapadai
Asif Kapadai
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo

Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı
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Dünyaca ünlü yıldız Bella Hadid Filistin için New York'ta düzenlenen eyleme katıldı
Bella Hadid, cumartesi günü Filistin'e destek vermek üzere New York'ta düzenlenen eyleme katıldı.

Filistin asıllı gayrimenkul geliştiricisi Muhammed Enver Hadid'in kızı 'süper model' Bella Hadid'in geleneksel bir kıyafet giydiği, yüz maskesi taktığı ve büyük bir Filistin bayrağını dalgalandırdığı görüldü.

Susan Sarandon
Susan Sarandon
Mira Nair
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