HUKAD'dan İstanbul 1 No'lu Barosu'nun LGBT skandalına sert tepki: 'Küresel ifsad projelerinin taşeronluğuna soyundu'

Dernek, Anayasa'nın 135. maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na işaret ederek, baroların asli görevinin avukatların haklarını korumak, mesleki gelişimlerini desteklemek ve hukukun üstünlüğünü savunmak olduğunu belirtti. HUKAD, baro yönetiminin kamu gücünü

"

ideolojik bir dayatma aracı

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olarak kullandığını ifade etti ve bunun

hem anayasal hem de yasal sınırların aşılması