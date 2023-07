Hüzün yüklü seyahatler

Düz bir mantıkla “Her yolculuk dışarıyı gezmek ve gözlemlemekle sınırlıdır” diyemeyiz. Söz ve yazı konusu “göz” bir sanatçı ressam yazarın bakışıysa, “her yolculuk aynı cihette içe doğru kıvrılıp akan ve bakan bir manevî seyri seferdir.” demeliyiz. Sanatçı bakışını her gezi yazısında gördüğümüz ve hissettiğimiz Şahin için de gezilen ve gözlemlenen, yürünen ve temaşa edilen her şehir, bir tekâmül sürecidir. Bir olgunlaşma, bir ibretlik ayna mesabesindedir. Çünkü Müslüman her sanatkâr gibi o da söz konusu ayetlerden ilham alarak geçmiş ümmetlerin ibretlik hâllerinden hissedar olmak için yola revan olmuştur.