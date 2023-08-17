İBB'de İSPARK çalışanları grev kararı aldı

2019'da AK Parti'den CHP yönetimine geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adeta zamanda geri gitti. Yerel seçimlere kısa süre kala bir dönemlik sürece bakıldığında birçok eksiklik göze çarparken İBB ve iştiraklerinde çalışan personelin mağduriyeti de dikkat çekiyor. Hem kurum kaynakları hem de hizmet kalitesinde ciddi sorunlar yaşanan İBB'de çalışanlar hakkını arıyor.

İBB'de art arda grev ve işçi protestoları

Bu kapsamda ilk olarak İBB İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ çalışanları, ücretlerinin artırılması için Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek protesto gösterisi yaptı. Daha sonra ücretlerini alamayan şoförler, İBB'ye karşı isyan etti. İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İBB yönetiminin özel halk otobüsü esnafının hak edişlerinin yatırmamasından ötürü özel halk otobüsü esnafının mağduriyeti hakkında basın açıklaması yaptı.

5 bin 500 çöp transfer işçisi grev için hazırlanıyor

İBB bünyesinde temizlik işçileri de grev kararı aldı. İBB yönetimindeki İSTAÇ ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında anlaşma sağlanamazken, 25 bin liranın altında ücret kabul etmeyen 5 bin 500 çöp transfer işçisi grev için hazırlanıyor.







