Hayat İbrahim Kalın Bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir
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İbrahim Kalın: Bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir. Bizim inanç tarihimiz oku emriyle başlamış, yaz emri ile devam etmiştir" dedi.

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Haber Merkezi DHA
İbrahim Kalın: Bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir
Kalın'a kitaplarını imzalatmak isteyenler, salon içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 7'nci Üsküdar Kitap Fuarı'na katıldı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Kalın'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

Kitapseverlerin yoğun katılım gösterdiği fuarda İbrahim Kalın, kitaplarını imzaladı.
Kitapseverlerin yoğun katılım gösterdiği fuarda İbrahim Kalın, kitaplarını imzaladı.
  • Kalın'a kitaplarını imzalatmak isteyenler, salon içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu.

"KİTAP FUARLARI ÇOK GÜZEL PANAYIRLAR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açılış konuşmasında "Kitap fuarları, düşüncenin, duygunun, aklın, kalbin, kitabın, yazarın, okuyucunun bir araya geldiği çok güzel panayırlar. Üsküdar Kitap Fuarı'nın 7'ncisinin düzenleniyor olmasından dolayı tebrik ediyorum. 7'nciyle bu geleneğin artık inşa edilmekte olduğunu da ispat etmiş oldunuz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 7'nci Üsküdar Kitap Fuarı'na katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 7'nci Üsküdar Kitap Fuarı'na katıldı.

"MEDENİYETİMİZ BİR KİTAP MEDENİYETİDİR"

İbrahim Kalın, "İslam Medeniyeti'ne, Modern Avrupa tarihine kadar bütün büyük akımlar, hareketler mutlaka bir şekilde bir büyük geleneğe, gövdeye dayanarak ortaya çıkmışlardır. Gelenek ile kök ve gök ile kurduğumuz ilişki o altın oranı bulduğumuz oranda bizi canlı tutmaya yetecektir. Bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir. Bizim inanç tarihimiz oku emriyle başlamış, yaz emri ile devam etmiştir" diye konuştu.

KİTAP KÜLTÜRÜ ADINA KAYDA DEĞER NE VARSA İSLAM COĞRAFYASINDA

"Tarihe kabaca baktığınız zaman kitap kültürü ve kütüphane adına kayda değer ne varsa bunun İslam coğrafyasında, İslam topraklarında ortaya çıktığını tarihen tespit edebiliriz" diyen İbrahim Kalın, "Aynı dönemde başka kültür ve medeniyetlerde kitap ve kütüphane dediğiniz zaman belki binlerle belki en fazla on binlerle ifade edilebilecek kitap ve kütüphane kültürü var iken İslam şehirlerinde bazen milyonların üzerinde kitapların toplandığı büyük kütüphanelerin çok erken dönemden itibaren kurulmaya başladığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuarın açılışı, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
Fuarın açılışı, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

YAPTIĞINIZ HER İŞTE ALTIN ORAN ARAYIN

Haddini aşan zıddına döner diyerek sözlerine devam eden Kalın, şöyle konuştu:

  • " Yaptığınız her işte altın oranı arayın. Bunu bulduğunuzda her iş doğru düzenli, yerine oturacaktır. Evrende adaletin tesisi de, bunu sadece siyasi ya da ekonomik anlamda söylemiyorum ancak böyle olacaktır. Öyle bir düzen var ki, nizam var ki her şey yerli yerine oturmuş. Göğü yere indirirsek hata yaparız. Dünyayı cennet zannedersek hata yaparız. İnsanı ilahlaştırırsak hata yaparız. İnsanı şeytanlaştırırsak da hata yaparız. Yüce olanı kendi seviyemize indirmeye çalışırsak hata yaparız. Altın oranı kaybederiz, o zaman adaletin olmadığı bir dünya ortaya çıkar."

27 Şubat'a kadar devam edecek fuar; 450 yazar, 550 etkinlik ve 115 yayınevine ev sahipliği yapacak.

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