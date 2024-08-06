|
Hayat

İçişleri Bakanlığı onay verdi: Batman'da iki mezra daha köy oldu

Batman'da Keçiler ve Alagöz mezralarının köy statüsüne kavuşmasıyla birlikte köy sayısı 293'e çıktı. Yapılan açıklamada, "İlimiz Sason ilçesi Örenağıl köyüne bağlı Keçiler mezrası ile Sason Sarıyayla köyüne bağlı Alagöz mezrasının İçişleri Bakanlığının köy olma kriterlerini karşılaması sonucunda Sason ilçemize bağlı Keçiler ve Alagöz adları altında bağımsız birer köy kurulması İçişleri Bakanlığınca onaylanarak tescil edilmiş ve 291 olan köy sayımız 293'e yükselmiştir" denildi.

10:59 - 6/08/2024 Salı
IHA
Batman'da köy sayısı 293'e çıktı
Batman'da köy sayısı 293'e çıktı
Batman'da Keçiler ve Alagöz mezralarının köy statüsüne kavuşmasıyla birlikte köy sayısı 293'e çıktı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada,
"İlimiz Sason ilçesi Örenağıl köyüne bağlı Keçiler mezrası ile Sason Sarıyayla köyüne bağlı Alagöz mezrasının İçişleri Bakanlığının köy olma kriterlerini karşılaması sonucunda Sason ilçemize bağlı Keçiler ve Alagöz adları altında bağımsız birer köy kurulması İçişleri Bakanlığınca onaylanarak tescil edilmiş ve 291 olan köy sayımız 293'e yükselmiştir"
denildi.


#Batman
#köy
#İçişleri Bakanlığı
34 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EYT'yi beklemeden emekli olabilirsiniz! 1999-2008 SGK girişi olanlara 3600-4500 ve 5400 primle erken emeklilik...