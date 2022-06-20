İDDEF Kurban'da Afganistan'a umut olacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla 40 ülke 264 bölgede yapacağı yurt dışı kurban organizasyonu kapsamında gıdaya ulaşmanın zor olduğu, açlık ve yoksulluğun arttığı Afganistan’da kurban kesimi ve et dağıtımı gerçekleştirecek. 2022 vekalet yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelini büyükbaş hisse kurban 1.200 lira, küçükbaş kurbanda 1.400 lira olarak açıklayarak dünya genelinde 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen İDDEF, zor günler yaşayan Afganistan’a umut olacak.

İyilik trenleri ile insani yardım taşınıyor

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Hayırseverlerimizin emanetleriyle Kurban Bayramı’nda dünyanın 40 ülkesinde olduğu gibi ekiplerimiz işgal, savaş ve derin ekonomik krizin açlık ve yoksulluğa neden olduğu Afganistan’da da olacak. Kardeş ülke Afganistan özellikle işgal döneminin sona erip uluslararası yardımların kesilmesiyle son yılların en büyük insani krizini yaşıyor. 23 milyon yani nüfusunun yarısının yeterli ve güvenli gıdaya ulaşamadığı, 9 milyona yakın insanın ise işsizlik, yoksulluk ve şiddetli açlıkla karşı karşıya olduğu Afganistan’a ülkemizden "İyilik Trenleri" ile insani yardım ulaştırılarak insani kriz hafifletilmeye çalışılıyor.

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Zor şartlara rağmen her alanda mücadeleyi sürdüren Afgan kardeşlerimizin insani yardım, eğitim ve kalkınma yolunda yanında olduğumuz gibi kurban kesimi yaparak ulaşamadıkları önemli besin kaynağı etin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Yıl boyu süren düzenli yardımlarla beraber yalnız bırakmadığımız Afgan kardeşlerimizi Kurban Bayramı’nda da ziyaret ederek hayırseverlerimizin kurban ikramlarını çadırlarda yaşam savaşı veren ve ülkenin en ücra köşelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak tek tek teslim edeceğiz. Bir mazlumun yüzünü güldürmek, yarasına merhem olmak için hayırseverlerimizin destekleriyle Afganistan’a umut olmaya çalışıyoruz” denildi.

Kurban bağışları “www.iddef.org” internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla, şube merkezlerinden ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.