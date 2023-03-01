İKSV’den depremzede sanatçılara kaynak

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen şehirler ve sanatçılar için kültür kurumları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte destek çalışmalar yürütüyor. 2023 bütçesinden, deprem bölgesinde kültür-sanat alanındaki çalışmalar için kullanılmak üzere kaynak ayıracak olan vakıf, İKSV Enstrüman Destek Fonu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, İstanbul Bienali, “Limited Editions” projesinden elde edilen gelirleri deprem bölgesindeki sanatçılara ve halka aktaracak.

Farklı müzik yapım şirketlerinin desteklediği Enstrüman Destek Fonuyla, depremden etkilenen müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temin edilecek. Fona başvurabilmek için depremden etkilenen 11 ilde ikamet eden, enstrümanı hasar görmüş veya kaybolmuş, bölgedeki güzel sanatlar liselerinin ve konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitim gören ya da bu bölümlerde eğitmen olan ve bölgeden başka okullara nakledilme şartlarını taşımak gerekiyor. Dün açılan başvurular, 30 Mayıs’a kadar vakfın web sitesindeki form üzerinden iletilebilecek.

TEŞVİKLER ETKİNLİK GELİRLERİNDEN AKTARILACAK

2018’den beri tiyatro alanındaki üretimi destekleyen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ile deprem bölgedesindeki tiyatro toplulukları, yazarlar, yönetmenler ve oyunculara toplam 300 bin TL destek sağlanacak. Önceki yıllarda İstanbul Bienali’ne katılmış sanatçıların özel olarak ürettiği eserlerin sınırlı sayıdaki baskıları da geliri deprem bölgesinde kullanılmak üzere müzayedede açık artırmaya sunulacak. Kültür politikaları çalışmaları kapsamında üç yıl yürütülecek olan AB projesi kapsamında deprem bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretilecek, teşvik edilecek ve hibe desteği sağlanacak. Son olarak ise sonbaharda deprem bölgesindeki ihtiyaçlara destek olmak amacıyla bir yardım konseri düzenlemesi planlanıyor.



