|
Reklam
Reklam
Hayat

İKSV’den depremzede sanatçılara kaynak

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen şehirler ve sanatçılar için kültür kurumları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte destek çalışmalar yürütüyor. 2023 bütçesinden, deprem bölgesinde kültür-sanat alanındaki çalışmalar için kullanılmak üzere kaynak ayıracak olan vakıf, İKSV Enstrüman Destek Fonu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, İstanbul Bienali, “Limited Editions” projesinden elde edilen gelirleri deprem bölgesindeki sanatçılara ve halka aktaracak.

04:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen şehirler ve sanatçılar için kültür kurumları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte destek çalışmalar yürütüyor.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen şehirler ve sanatçılar için kültür kurumları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte destek çalışmalar yürütüyor.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen şehirler ve sanatçılar için kültür kurumları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte destek çalışmalar yürütüyor. 2023 bütçesinden, deprem bölgesinde kültür-sanat alanındaki çalışmalar için kullanılmak üzere kaynak ayıracak olan vakıf, İKSV Enstrüman Destek Fonu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, İstanbul Bienali, “Limited Editions” projesinden elde edilen gelirleri deprem bölgesindeki sanatçılara ve halka aktaracak.

Farklı müzik yapım şirketlerinin desteklediği Enstrüman Destek Fonuyla, depremden etkilenen müzik öğrencilerine ve eğitmenlerine enstrüman temin edilecek. Fona başvurabilmek için depremden etkilenen 11 ilde ikamet eden, enstrümanı hasar görmüş veya kaybolmuş, bölgedeki güzel sanatlar liselerinin ve konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitim gören ya da bu bölümlerde eğitmen olan ve bölgeden başka okullara nakledilme şartlarını taşımak gerekiyor. Dün açılan başvurular, 30 Mayıs’a kadar vakfın web sitesindeki form üzerinden iletilebilecek.

TEŞVİKLER ETKİNLİK GELİRLERİNDEN AKTARILACAK

2018’den beri tiyatro alanındaki üretimi destekleyen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ile deprem bölgedesindeki tiyatro toplulukları, yazarlar, yönetmenler ve oyunculara toplam 300 bin TL destek sağlanacak. Önceki yıllarda İstanbul Bienali’ne katılmış sanatçıların özel olarak ürettiği eserlerin sınırlı sayıdaki baskıları da geliri deprem bölgesinde kullanılmak üzere müzayedede açık artırmaya sunulacak. Kültür politikaları çalışmaları kapsamında üç yıl yürütülecek olan AB projesi kapsamında deprem bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik projeler üretilecek, teşvik edilecek ve hibe desteği sağlanacak. Son olarak ise sonbaharda deprem bölgesindeki ihtiyaçlara destek olmak amacıyla bir yardım konseri düzenlemesi planlanıyor.


#İKSV
#Deprem
#Sanat
1 saat önce
default-profile-img
İKSV’den depremzede sanatçılara kaynak
Baştan inşa edeceğiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici ile Kahramanmaraş’ı ziyaret etti
Kılıçdaroğlu komada: MHP lideri Bahçeli'den yalanlara tepki
Albayrak çalışanlarından konteyner desteği
2022’de 5,6 büyüdük: Kişi başı gelir 10 bin 655 dolar
Yavaş’tan adaylık sinyali: 48 saat kala ‘görev’ dedi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.