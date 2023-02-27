Depremin yaraları sanatla sarılıyor

Pazarcık merkezli depremin enkaz kaldırma çalışmaları sürerken bölge halkının acılarını azaltmak için dünya çapındaki sanatçıların destekleri sürüyor. Gerek eserlerini satışa çıkararak, gerek deprem şehirlerine gelerek kurtarma ve yardım faaliyetlerine destek veriyorlar. Kimi sanatçılar da depremzedelerin üzüntülerini paylaşarak, gördüklerini eserlerine yansıtıyor. Bu isimlerden ilki Bosna Hersek’in kuzeyindeki Banja Luka şehrinde yaşayan müzisyen Ognjen Ranisavic. Vurmalı çalgılardan “tongue drum”ı icra eden yürüme engelli sanatçı, Türkiye’deki depremzedeler için yardım topluyor. Her gün şehrin en işlek caddesine giderek enstrümanını çalan Ranisavic, mart başına kadar sanatını depremden zarar görenler için icra edecek. Elde ettiği parayı, ülkemizdeki ve Suriyeli depremzedeler için yardım toplayacak olan Ranisavic, “Etrafımızdaki insanların acılarını ve ihtiyaçlarını paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Ognjen Ranisavic

ÇİZİMLERİNİ ANTAKYA’DA YAPTI

İngiliz illüstrasyon sanatçısı George Butler ise deprem sonrası destek için Hatay’a gelen isimlerden birisi. Butler, bugüne kadar Rusya-Ukrayna ve Suriye iç savaşı, mülteci sorunları başta olmak üzere farklı bölgelere giderek gördüklerini resmetti, arkadaşlarıyla kurduğu Hands Up Vakfı aracılığıyla eserlerden sağlanan geliri zarar gören insanlar adına bağışladı. 6 Şubat günü yaşanan depremin ardından Hatay’a gelen sanatçı, bölge halkının acısını paylaşırken bir yandan da çizimler yaptı. Butler, bu çizimleri satışa sunarak iki haftada 200 bin pound bağış topladı. Sanatçı depremzedelerin kendisine gösterdiği yardımseverliği asla unutmayacağını söyledi.

George Butler

BİLETLER BİR SAATTE TÜKENDİ

Alman rock müzik grupları Die Toten Hosen, Donots ve müzisyen Thees Uhlmann, önceki akşam Düsseldorf’ta depremden etkilenenler için yardım konseri düzenledi. 10 bine yakın kişinin izlediği konserde 1 milyon avroyu aşkın para toplandı. Konser biletleri, satışa açılır açılmaz bir saat içinde tükendi. Die Toten Hosen grubunun solisti Campino konserde “Deprem nedeniyle sadece yas tutmak yerine, depremzedeler için harekete geç” dedi.

Müzisyenlerden enstrüman desteği

Erzurum’da bir grup müzisyen, depremden etkilenerek kente getirilen çocuklara enstrüman desteği verilmesi için proje başlattı. Kentte konaklayan depremzede aileleri ziyaret eden müzisyenler, müziğe ilgisi olan ve depremlerde enstrümanını kaybetmiş çocukları belirledi. “Müziğin İyileştirici Gücü Umut Olsun” projesini başlatan müzisyenler, müziğe ilgi duyan çocuklara enstrüman desteğinin yanı sıra müzik eğitimi de verecek. Müzisyen Yasin Sepil, depremzedeleri ziyaret ederken projeye karar verdiklerini söyleyerek “Depremde enstrümanını kaybetmiş, müziğe ilgisi olan çocuklarımıza gönüllü olarak ücretsiz kurslar vereceğiz. Atıl durumda olan müzik aletlerini tamir etmeye hazırız” dedi.



