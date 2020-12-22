Hayat İlber Ortaylıdan Orhan Pamuk ve Elif Şafak okumayın tavsiyesi Nobelli yazarın Türkçesi bozuk, diğeri Türkçe bilmiyor
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İlber Ortaylı'dan 'Orhan Pamuk ve Elif Şafak' okumayın tavsiyesi: Nobelli yazarın Türkçesi bozuk, diğeri Türkçe bilmiyor

İlber Ortaylı'dan 'Orhan Pamuk ve Elif Şafak' okumayın tavsiyesi: Nobelli yazarın Türkçesi bozuk, diğeri Türkçe bilmiyor

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, görev yaptığı üniversitenin panelinde Elif Şafak ve Orhan Pamuk için kullandığı ifadelerle gündeme geldi. İki yazarın da Türkçesinin bozuk olduğunu söyleyen Ortaylı şöyle konuştu: "Mesela Elif Şafak İngilizce yazıyor, Türkçe bilmiyor. Bu Türk yazarı sayılmaz. Bizim Nobel alan yazarımızın Türkçesi’ni ben okutamıyorum. Yani ben talebelerime ‘bu romanı okuyun’ demiyorum, ‘okumayın’ diyorum. Orhan Pamuk’u tavsiye etmiyorum çünkü olmaz, Türkçesi bozuk."

Haber Merkezi Diğer
Prof. Dr. İlber Ortaylı
Prof. Dr. İlber Ortaylı

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, üniversitenin panelinde yazar Orhan Pamuk ve Elif Şafak’la ile ilgili sözleri sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

İlber Ortaylı, panel sırasında Orhan Pamuk’la ilgili, “Bizim Nobel alan yazarımızın Türkçesi’ni ben okutamıyorum. Yani ben talebelerime ‘bu romanı okuyun’ demiyorum, ‘okumayın’ diyorum. Orhan Pamuk’u tavsiye etmiyorum çünkü olmaz, Türkçesi bozuk” ifadesini kullandı.

İKİSİ DE TÜRK YAZARI DEĞİL

Ortaylı sözlerinin devamında da, “Mesela Elif Şafak İngilizce yazıyor, Türkçe bilmiyor. Bu Türk yazarı sayılmaz. Türk'tür tabi ama Türk yazarı sayılmaz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında sözü tekrar Orhan Pamuk’a getiren İlber Ortaylı, “Türk yazarı falan değil. Nobel alırsa ‘aferin’ dersin ama bununla övünmeyin. Türkçe bilmiyor” dedi.

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