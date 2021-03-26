İlk levha asıldı

Taksim’de temeli 4 yıl önce atılan ve ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanan camide çalışmalar devam ediyor. Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017’de atılan, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı. 2 bin 482 metrekare arsa alanına sahip camideki çalışmalar, salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.

Ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al-i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Amenerrasulü yazıyor.

OYNAT 00:59 Taksim Cami tüm heybetiyle 11 ayın sultanına hazırlanıyor Dört yıl önce temeli atılan Taksim Camii inşaatının yüzde 99'u tamamlanırken caminin, 11 ayın sultanı Ramazan ayında açılması planlanıyor. Cami inşaatındaki son durum havadan çekilen görüntülere yansıdı. Dış cephenin tamamlandığı ve ince işçiliğin yapıldığı görüldü. BiP'te paylaş

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BOYAMA İŞLERİ BİTTİ

Caminin ana kubbesi için kurulan iskele söküldü. Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazıları tamamlandıktan sonra montajı yapılarak yerine takıldı, boyama işleri bitirildi. Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al-i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103’üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra’d Suresinin 24’üncü ayeti yer alıyor.

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HAYAT Taksim Meydanı'nda inşaatı süren caminin yüzde 99'u tamamlandı

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