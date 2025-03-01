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'İmam hatip'in öncüsüydü: Celal Hoca’nın hayatı dizi oldu

'İmam hatip'in öncüsüydü: Celal Hoca’nın hayatı dizi oldu

04:001/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
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Celalettin Ökten
Celalettin Ökten

Türkiye’nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in hayat hikayesi ekrana taşınıyor. TRT’nin dijital platformu tabii’nin yeni dizisi “Kardan Aydınlık” imam hatip okullarının tarihini ve Ökten’in hayat hikayesini anlatacak.

TRT’nin dijital platformu tabii’nin yeni dizisi “Kardan Aydınlık” Türkiye’nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in hayat hikayesini anlatacak. RGB Grup Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ali İpin, Hazım Körmükçü, Eslem Akar, Furkan Kalabalık, Recep Usta, Ahmet Varlı ve Deniz Hamzaoğlu yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Yücel Hüdaverdi'nin oturduğu dizinin senaryosunu Serdar Özönalan yazdı. Dizi tabii platformlarında izlenebilecek.

GERÇEKLERDEN ESİNLENDİK

Yapımcı Ümit Sönmez, Celalettin Ökten’in etrafındaki insanların hayatlarına dokunarak eğitimde yeni bir anlayış başlattığına dikkat çekti. Diziye dair bilgi veren Sönmez, “Bazı şeyleri cesaretle konuşmak, üstüne gitmek, o günün kahramanlarını bugüne aktarmak lazım. Bunun için de bir ülkü gerekiyor. Bu ülküye sağ olsun tüm yetkililerimiz sahipti. Bunu anlatmak gerektiğine inanıyorlardı. Biz de bu inanca ortak olmaya çalıştık” şeklinde konuştu. Sönmez, “Celalettin Hoca gerçek bir kahraman ama bununla beraber biz etrafında kurgu bir evren de oluşturduk. Bir anlamda gerçeklerden esinlenerek, o günü anlatmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

OYUNCULAR GÖNÜL VERDİ

Yönetmen Yücel Hüdaverdi de proje teklif edildiğinde çok mutlu olduğunu ifade etti. Hüdaverdi, “İmam hatiplerin kurucusu bir adamdan bahsediyoruz ama halbuki buralarda inanılmaz filozoflar, bilim insanları, doktorlar, öğretmenler yetişmiş. Söyledikleriyle yaptıklarının örtüşmesi bence çok değerli. Bu zamanlarda yaşamış böyle büyük ve hikmetli insanları aktarıyor olmak, kendi bilgimizle tabi ki kolay değil. Oyuncular da projeye gönüllerini vermeye çalıştılar” diye konuştu. Senarist Serdar Özönalan ise, “Celal Hoca'yı iyi tanımak istedik. Onun tarihi şahsiyetini ve maneviyatını korumakla yükümlüydük. Karakterler üzerinden kurgu yapmak istedik ki onun mücadelesini en iyi şekilde anlatabilelim” dedi.



#Celalettin Ökten
#Aktüel
#Hayat

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