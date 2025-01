İmparatorlar sultanlar ve patrikler

1894 yılında Constantine Sathas’ın Paris’te yayımladığı Oxoniensis-Lincolnensis 10 el yazmasında yer alan eserin Grekçe orijinal metni, Bizans tarihçisi Marios Philippides tarafından İngilizce’ye çevrilmiş ve Emperors, Patriarchs, and Sultans of Constantinople, 1373-1513: An Anonymous Greek Chronicle Of The Sixteenth Century (Brookline-1990) başlığıyla kitaplaşmıştır. Eserin elimizdeki Türkçe basımı da Philippides’in bu çevirisine dayanmaktadır.