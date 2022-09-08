İnternetten antika satışı arttı

Antika ve açık artırma piyasası, pandemi sonrası büyük bir satış oranına ulaştı. Yapılan araştırmaya göre 2020 yılında salgınla 17,9 milyon dolara düşen açık artırma pazarı, geçen yıl 2018’deki hacmine ulaşıp 26,3 milyon doları gördü. Statista’nın yayınladığı bu istatistiğe göre dünya çapında antika ve sanat ürünleri, çevrimiçi pazarlardan da alıcı buluyor ve alıcılar genelde gençlerden oluşuyor.

Son zamanlarda bit pazarı videoları, ucuza nasıl eşya alınır tavsiyeleri gençler arasında popüler. Bu videolar sayesinde ucuza, değerli eşyalara sahip olmak isteyen gençler, önerilen pazarların ya da web sitelerinden alışveriş yapıyor. Bu mecralardan alınan ürünler, çoğu zaman yeni ürünler oluyor. Antika adı altında farklı mecralarda satılan bu ürünler alıcıların güvenini sarsabiliyor.

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Antika alım-satımında çevrimiçi pazar yerlerinin güven sorununa dikkat çeken antikacılar, tarafların korunması için sertifikasyon önerisinde bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir süredir çevrimiçi antika satışını kontrol edebilmek için sertifika çalışması yürütüyor. Çalışmayla internet sitelerinden antika almak güvenli hale gelecek. Antika ve açık artırma piyasasının ülkemizdeki etkilerini, satış oranlarını, gençlerin ilgisini mesleğin erbabı isimler cevapladı.

Muzaffer Gültekin

Alıcısı orta yaş - Muzaffer Gültekin

Çukurcuma Müzayede Kültür ve Sanatevi’nin sahibi Muzaffer Gültekin, pandeminin koleksiyonerlerde değişiklik yaptığı iddiasını doğruluyor. Gültekin “Sosyal mecralardan dokunmadan, görmeden para vererek antika alınabileceğine inanmayan biriydim. Pandemi yıllardır biriktirdiklerimizin ne kadar değersiz olduğunu fark ettirdi. Bu esnada başlayan canlı yayınlar da karşılık buldu ve satışlar başladı. Yıkılmaz inancım kırıldı. Fakat irdelemek gerekiyor, çünkü insanlar antika diye çer çöp alabiliyor” diyor.

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Orta yaş ve üstünün gezerek satın almaya meyilli olduğunu söyleyen Gültekin, genç nüfusun antikaya ilgisinin abartıldığı kadar olmadığını aktarıyor: “Balat gibi yerlerden ucuza eşya alınca antika aldım zannediyorlar. Bunları da doyuma ulaşıp, bırakıyorlar. Antikanın alıcısı orta yaş üzeri, hem bir kültüre hem de bazı imkânlara sahip insanlardır. Ama imkâna sahip olmak, ucuza antika alınmaz anlamına gelmiyor.”

Mete Üge

Erkekler daha ilgili - Mete Üge

İnsan Akademisi Sanat Atölyesi sahibi, antika tamiriyle uğraşan Mete Üge, yaş aralığına göre antika eşya tercihlerini şöyle anlatıyor: “18-30 yaş takı ve küçük objeleriyle, 35-45 yaş aydınlatma, müzik aletleri, koltuk masa, resim ve mutfak eşyalarıyla ilgileniyor. 45-65 yaş, almaktan ziyade büyüklerinden kalanları muhafaza etmek istiyor. Küçük bir grup da tasarım ve mimarlık işleri için eski mobilya, pikap, radyo ve avizeleri topluyor. Cinsiyet dağılımında ise yüzde 72 ile erkekler önde.”