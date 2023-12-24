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Deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe uyarılar yaparken, Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri, (BUDO) 6 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. İşte iptal edilen deniz otobüsü seferleri...

08:01 - 24/12/2023 Sunday
AA
BUDO seferlerini iptal etti
BUDO seferlerini iptal etti

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

İşte iptal edilen seferler;

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, 24 Aralık Pazar günü 08.00 ila 10.30 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 6 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.



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