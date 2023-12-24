Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. BUDO 23 Aralık Cumartesi günü iptal edilen deniz otobüsü seferlerini yayınladı. Bursa'da bugün hava nasıl olacak? Hangi seferler iptal edildi? İşte iptal edilen sefer saatleri ve Bursa hava durumu...