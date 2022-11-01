İş Sanat kasımda da dopdolu

23. sezonunu 27 Ekim’de açan İş Sanat, yeni ayda sanatseverlere dopdolu bir ajanda sunuyor. Konserlerinde 16 Kasım’da Türk pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru’ya, 24 Kasım’da ise London Concert Orchestra’yı ağırlayacak olan İş Sanat, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın “Önce Aşk Vardı” dinletisini 7 Kasım’da sanatseverlerle buluşturacak. Çocuk oyunu “Robot Pinokyo” 20 Kasım ve 25 Aralık’ta miniklerle buluşacak. Kasım boyunca İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde “Mavilerde 60 Yıl” ve İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde ise “Varlığımın Garip Şarkısı” sergisi ziyaret edilebilecek. Etkinlik biletleri ve rezervasyonları için Biletix’i ziyaret edebilirsiniz.

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