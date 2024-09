İşgal ve soykırımın günlüğü

Gazze’de 7 Ekim günü başlayan bu en ağır saldırı ve katliamların da birebir şahidi olan Atıf Ebu Seyf, aylardır ekranlardan çaresizlikle izlediğimiz, sosyal medyadan an be an önümüze düşen o görüntülerin orta yerinde oğlu ile beraber neler hissettiğini, neler düşündüğünü her kelimesi kalbimize batan bir üslupla yazıya dökmüş.