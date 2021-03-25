İşitme engelli gence eziyet eden zanlı hakkında soruşturma başlatıldı: Polis ekipleri Fırat K.'yı yakaladı

Şöhretin bedeli

Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Kayahan Çantay geçtiğimiz günlerde Tayland'da bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kimsesiz bir şekilde morgda yatarken Taylandlı bir hemşire tarafından fotoğrafı paylaşılmasa kimsenin haberi dahi olmayacak bu olay şöhretin de bu insanlar için ne kadar büyük bir yük olduğunun başka bir örneği.