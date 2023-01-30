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İslam dünyasında estetik yeniden düşünülecek

2013 yılından bu yana İLEM’in yürütücülüğünde düzenlenen International ILEM Summer School’un (IISS) sekizincisi “İslam Dünyasında Sanat ve Estetiği Yeniden Düşünmek: Kavramlar, Teoriler, Uygulamalar” temasıyla ilana çıktı. 24-30 Temmuz tarihlerinde İLEM’de yüz yüze gerçekleşecek programda konferanslar, dersler, paneller ve atölyeler yapılması planlanıyor.

04:00 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ILEM Summer School’un (IISS) sekizincisi “İslam Dünyasında Sanat ve Estetiği Yeniden Düşünmek: Kavramlar, Teoriler, Uygulamalar” temasıyla ilana çıktı.

ILEM Summer School’un (IISS) sekizincisi “İslam Dünyasında Sanat ve Estetiği Yeniden Düşünmek: Kavramlar, Teoriler, Uygulamalar” temasıyla ilana çıktı.

2013 yılından bu yana İLEM’in yürütücülüğünde düzenlenen International ILEM Summer School’un (IISS) sekizincisi “İslam Dünyasında Sanat ve Estetiği Yeniden Düşünmek: Kavramlar, Teoriler, Uygulamalar” temasıyla ilana çıktı. İki yılda bir düzenlenen İLEM’in uluslararası programı; bu yıl gündemine kavram, kuram, ve sosyo-politik yansımaları açısından İslam sanatlarını alıyor. Böylece İslam estetiği gündemi etrafında bir hafta süreyle farklı coğrafyaların akademik birikimi ve bakış açıları bir araya getirilerek entelektüel paylaşıma zemin oluşturulacak. 24-30 Temmuz tarihlerinde İLEM’de yüz yüze gerçekleşecek programda konferanslar, dersler, paneller ve atölyeler yapılması planlanıyor. Bu yıl sekizinci defa kapılarını açan IISS 8 programına başvurular için son özet gönderim tarihi 2 Nisan 2023 olan programla ilgili ayrıntılı bilgi için https://iiss.ilem.org.tr/ ziyaret edilebilir.


#İLEM
#İslam Dünyası
#Sanat
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İslam dünyasında estetik yeniden düşünülecek
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