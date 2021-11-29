“İslam sanatından etkilenin” ​

Alemlere Rahmet Uluslararası Film Festivali kapsamında ülkemize gelen yönetmen, yapımcı ve yazar Kaz Rahman, İslam sanatlarının zengin dünyasının kendisine ve tüm dünyaya verdiği ilhamı anlattı.

Rahman, modernliğin İslam sanatlarında da var olduğunu söylüyor. “Geçmişteki birçok İslam formunda, bugüne uzanan modern yaklaşımlar görebiliyoruz. Modernleştirmek olayları formatlayıp sıfırdan başlamak değil. O muazzamlığı yeni bir bakış açısı ve çerçeveyle sunabilmek.”

Yönetmen Abbas Kiyarüstemi’nin birçok ülke sinemasını etkilediğini dile getiren Rahman, “İslam sanatlarından beslenen bir insan. Kiyarüstemi, bizim sanatımızın bugüne etkisi” diyor.

ALACAĞIMIZ ÇOK DERS VAR

Kanadalı yönetmen, sahip olduğumuz sanat zenginliğini şu sözlerle ifade ediyor “İslam sanatından, yaklaşım olarak alacağımız çok ders var. Yıllar önce yazılan bir yazıyı bugün teknolojiyle yazıyoruz ama dönüp bakılmıyor. 600 yıl önceki yazıya ise sanat eseri diyoruz. Sadece içeriğe değil onu gösterme biçimine de İslam kültüründe sahibiz.”

KÖKLERİNİZDEN BESLENİN

Sanatımızı bir sonraki nesillere aktarmamızın sırrını da açıklıyor Kaz Rahman, “Köklerimizden beslenelim ki bugünün klişesinden uzak o formu alıp, kendimiz olabilelim. Mesela ABD kültürleri okuyarak bu işi halletmeye çalışıyor. Sizin başınızı çevirdiğiniz yer sanat. Çok tuhaf, bazen İstanbul’dan Avrupa’ya sanat okumaya gidiyorlar. İstanbul’daki sanattan etkilenin. Çünkü kökleriniz burnunuzun dibinde.”