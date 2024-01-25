İsrail işgali dille başladı

Ketebe Yayınları, Yeni Şafak köşe yazarı ve Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Taha Kılınç’ın eserlerinin yer aldığı “Taha Kılınç Kitaplığı”na yeni bir eser kattı. Kılınç’ın Orta Doğu ve İslam coğrafyası üzerine yazdığı kitaplardan oluşan seriye “Dil ve İşgal - Eliezer Ben-Yehuda ve Modern İbranicenin Doğuşu” kitabı eklendi. Kitabın tanıtım toplantısı dün akşam Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşti. Yazar, katılımcıların sorularını yanıtladı ardından kitaplarını imzaladı. Eserde, Yahudi dil bilimci Eliezer Ben-Yehuda’nın hayatı ve İbranice’yi Yahudiler arasında nasıl konuşma-iletişim diline dönüştürdüğü ele alınıyor. Çalışma İsrail’in kuruluşundan, Filistin’in işgaline giden sürecin kültürel altyapısının hazırlanması ve sürece etkisi anlatılırken, Osmanlı’nın Filistin topraklarındaki varlığı ve göçlerle şekillenen Kudüs de gözler önüne seriliyor.

Filistin çalışan ve İsrail’i anlamak isteyenlerin, modern İbranicenin doğuşunu kavraması gerektiğini belirten Kılınç, “İbranice, geçtiğimiz yüzyılın başına kadar, Yahudilerin sadece mabetlerde ibadet sırasında kullandığı, arkaik bir din diliydi. İstanbul Yahudisi Türkçe, Kahire Yahudisi Arapça, Buhara Yahudisi Özbekçe, Berlin Yahudisi Almanca vs. konuşuyordu. Yahudi dilbilimci Eliezer Ben-Yehuda’nın başlattığı yeniden ihya süreciyle İbranice, Yahudiler arasında konuşma ve iletişim diline dönüştürüldü. Kitapta hem Ben-Yehuda’nın hayat hikâyesini hem İbranicenin diriltilmesini hem de bu sürecin kadîm Filistin topraklarının Siyonistler tarafından işgal edilmesine etkilerini gözler önüne seriyoruz” diye konuştu.

KÜLTÜR BİRLİĞİ İŞGALE CESARET OLDU

Yüzyıllardır Filistin topraklarında azınlık olarak yaşayan Yahudiler’in 1800’lerdeki göçüyle aralarındaki kültürel uçurum ve duygusal gerilimin arttığını belirten Kılınç, “1900’lere doğru, Filistin topraklarında yoğunlaşan Yahudi nüfus arasında ortak bir dil ve iletişim vasıtası yoktu. Kudüs sokaklarına kulak veren biri, o yıllarda Türkçe, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça, Ladino (Sefaradların dili) ve Yidiş (Aşkenazların dili) gibi sayısız dilin konuşulduğunu işitebilirdi. Ben-Yehuda’nın ölümüne kadar büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürdüğü İbraniceyi ihya projesinin neticesinde, Filistin’deki Yahudiler İsrail kurulmadan, kültür ve duygu birliğine ulaştı. Günümüzde 20 milyondan fazla kişi bu hamlenin sonucu İbranice konuşuyor. Bu süreçte çok sayıda okul açıldı, dil kursları düzenlendi, gazeteler ve dergiler yayımlandı. Ben-Yehuda, 17 cildi bulan devasa bir İbranice sözlük hazırladı. Ortak dil konuşmak, onları işgal hedeflerinde daha kararlı hale getirdi” dedi.

MÜSLÜMANLARA DÜŞEN ÜÇ GÖREV

Müslümanların üstüne düşen vazife ve sorumluluklardan da bahseden yazar, almamız gereken dersi “Eliezer Ben-Yehuda’nın, İbraniceyi diriltmek için başlattığı seferberliğin üç temel prensibe dayandığı görülür: Tarih huzurunda kendine bir ödev vermek ve hayatını buna adamak, dış şartların olumsuzluğundan hiç yılmadan, işine odaklanmak ve gayretle, dava şuuruyla gece-gündüz çalışmak. Bu üç prensip, kalıcı ve yarınları şekillendirici işler ortaya koymanın da püf noktalarını ele veriyor. Almamız gereken ders burada. Kitabı sadece bu dersi öne çıkarmak için yazdım” cümleleriyle aktardı.







