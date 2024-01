Bülent Parlak’ın ardından ilk ‘İzdiham’ yayında: Tüm yolculuklar eve doğrudur

Bülent Parlak’ın vefatından sonra ben kızı olarak ve izdiham ekibi olarak kendimizi bu işi devam ettirmeye adadık. Kültür, sanat ve edebiyat alanında her zaman durduğumuz yerde durmaya devam etmek ve bu yolculukta beraber olmak istiyoruz. Bu sayı bizim için çok önemli. Onlarca kişinin emeği ve alın teri, binlerce okurun vefası ve beklemesi ile güzel bir sayıyı ortaya koyduğumuza inanıyoruz.

Huriye Öykü Civan, Muhammed Salih Yıldız, Rümeysa Kocaman, Thomas More, Gökhan Özcan, Adem Eyüp Yılmaz, Halil Ecer, Mihraç Cerrahoğlu, Ali Lidar, Seda Nur Bilici, Hüseyin Hakan, Kader Çakır, Yasin Kara, Erhan İdiz, Seda Nur Durur, Ahmet Enis Gürcan, Emine Şimşek Aşkıner, Çiğdem Yazıcı, Şeyma Gürün, Halil İbrahim Kuruçay, Melek Bölükbaşı, Melike Kılıç, Reyhan Yılmaz, İbrahim Varelci, Eda, Yağız Yılmaz, Faruk Sarıkavak, Muzaffer Bilsin ve Dilek Kartal yer aldı.

İçerikte “Kölelik Yasaklanır Ama Yoksulluk Sona Ermez” metniyle Thomas More yer alıyor. Serçe Parmağı köşesinde Gökhan Özcan, “Her Şeyi Kafama Takar Oldum. Kafamsa Hiç Takmıyor Beni!” ile karşılıyor okuru. Adem Eyüp Yılmaz, “Tam Anlamak, Tamamlanmaktır” tespiti, Sosyoloji köşesinde ise Halil Ecer “Ne Bu Hayretsizlik?” sorusu ile var. Mihraç Cerrahoğlu, vicdanlara ve vicdanlılara hitap eden “Koşullu Vicdanlara Sesleniş” metniyle bir sorgulamaya girişiyor.

Derginin muhtelif yerlerinde özgün ve insana yakışır mesajlar da yer alıyor. On birinci sayfada bir televizyon ekranına yansıtılmış görüntüdeki uyarı bandında güncel bir acının unutulmasının önüne geçiliyor: “Bu filmde bütün insanlığa zarar verilmiştir.” Alengir köşesinden okuruna seslenen Ali Lidar, numaralandırdığı paraflarıyla farklı konulara bir başka açıdan yaklaşıyor. Özgün, sorgulayıcı ve hatıralarla dolu. On dört ve on beşinci sayfalar da yine hatıralara ayrıldı. Bülent Parlak’a ayrılan köşede Yaren Parlak, “Yüzünde esen rüzgâr bir ömür bize yoldaş olsun. Kızın.” notuyla babasına sesleniyor.