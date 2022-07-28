Hayat İsrail zorbalığını müzikle deliyor
KÜLTÜR SANAT

İsrail zorbalığını müzikle deliyor

Filistinli Muhammed Hamide, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukaya ve yoksulluğa yaptığı müzik aletiyle direniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail zorbalığını müzikle deliyor
Muhammed Hamide

Filistinli Muhammed Hamide, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukaya ve yoksulluğa yaptığı müzik aletiyle direniyor. Filistin toplumunda yaygın olan geleneksel nefesli müzik aleti argul, açık tarım alanlarında ve vadilerin çevresinde yetişen kamışlardan yapılıyor.

Üflemeli müzik aleti argulu yapıp satarak geçimini sağlayan Hamide, enstrümanıyla vatan şarkıları çalarak müşterileri etrafına çekiyor. Beyt Hanun beldesinin kuru vadisinde argul için uygun kuru, katı ve altın renkli kamışlar toplayan Hamide, “Bu çalgıdan çıkan ezgiler, özellikle ekonomik sıkıntılardan daralan ve nefes almak için kendini sahile atıp onu dinleyenlerin yüreğine neşe saçıyor” ifadelerini kulandı.

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