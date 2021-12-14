Hayat İstanbul Film Festivaline başvuru vakti
KÜLTÜR SANAT

İstanbul Film Festivali'ne başvuru vakti

İKSV’nin düzenlediği İstanbul Film Festivali’ne başvurular açıldı. 21 Ocak’a kadar eserlerin gönderilebileceği festival 8 Nisan’da başlayacak.

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Kültür - Sanat Servisi Yeni Şafak
​İstanbul Film Festivaline başvuru vakti
İstanbul Film Festivali

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1982 yılından bu yana sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu sene 41. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Özel gösterimlerden festival sohbetlerine, sinema endüstrisinin kalbinin atacağı İstanbul Film Festivali’ne geri sayım başladı. 8-19 Nisan arasında düzenlenecek olan festivalin başvuruları açıldı.

Dünya sinemasının en çok konuşulan filmlerinden sinemamızın en yeni yapımlarına, uluslararası festivallerde prömiyer yapmış ödüllü filmlerden klasiklere birçok eserin yer alacağı festivale söyleşiler de eşlik edecek. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak. Başvurular, 2021-2022 yapımı filmler için açık olacak. 60 dakikadan uzun kurmaca, 30 dakikadan uzun belgesel ve 20 dakikadan kısa eserler festivale başvurabilecek. Festival ve başvurulara ilişkin ayrıntılı bilgilere film.iksv.org’dan ulaşılabilecek. Festivale son başvuru tarihi ise 21 Ocak.

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