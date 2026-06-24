İstanbul Modern'in Yaz Sanat Okulu Temmuz'da

İstanbul Modern, çocuklar için yaratıcı atölyeler ve sergi turlarının yer aldığı “Yaz Sanat Okulu” programı düzenliyor. İstanbul Modern’in deneyimli müze eğitimleri rehberliğinde, 7-10 yaşındaki çocukların yaratıcılıklarını desteklemeyi amaçlayan program, 7 Temmuz-28 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Pazartesi hariç hafta içi her gün düzenlenecek etkinlikte, Fotokolaj, Hayal Mekan, Nesnelerin İzleri, Hayvanlar Alemi, Soyut Heykeller, Gölge Resimler, Doğa Sahnesi ve Kent Manzaraları bölümlerinden oluşan 8 atölye yer alıyor. Sekiz atölyenin en az dördüne katılan çocuklara “İstanbul Modern Yaz Sanat Okulu Katılım Belgesi” verilecek.