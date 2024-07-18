İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri demokrasi söyleşisi ile anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Sonsuza Dek Demokrasi" Söyleşisi Kazlıçeşme Yerleşkesi Doğa Sigorta Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Mavi Vatan kavramını literatüre kazandıran Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı ve OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Kerem Alkin’in değerlendirmelerini paylaştığı etkinlikte katılımcı öğrenci ve akademisyenler eşliğinde şehitlerimiz anıldı.
Ülkemizin bir kez daha benzer girişimler ile karşılaşmaması için alınması gereken tedbirler ve ülkemizin demokrasiye olan bağlılığının altının çizildiği etkinlikte, ilk sözü OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Kerem Alkin aldı.
Türkiye’nin öne çıkmasını istemeyen hain yapılar olduğunu ve bu yapıların 15 Temmuz’da harekete geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Kerem Alkin, “Milletimiz bağımsızlığına sahip çıkarak çok önemli bir destan yazdı” değerlendirmesinde bulundu.