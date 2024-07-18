|
Hayat

İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri demokrasi söyleşisi ile anıldı

İstanbul Topkapı Üniversitesi, ülkemizde 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Sonsuza Dek Demokrasi" söyleşisi gerçekleştirdi.

10:30 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul Topkapı Üniversitesi
İstanbul Topkapı Üniversitesi

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Sonsuza Dek Demokrasi" Söyleşisi Kazlıçeşme Yerleşkesi Doğa Sigorta Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Mavi Vatan kavramını literatüre kazandıran Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı ve OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Kerem Alkin’in değerlendirmelerini paylaştığı etkinlikte katılımcı öğrenci ve akademisyenler eşliğinde şehitlerimiz anıldı.


Ülkemizin bir kez daha benzer girişimler ile karşılaşmaması için alınması gereken tedbirler ve ülkemizin demokrasiye olan bağlılığının altının çizildiği etkinlikte, ilk sözü OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Kerem Alkin aldı.

Prof. Dr. Kerem Alkin,
“Avrupa, Asya ve Afrika’yı birbirine bağlayan birçok projeye imza atan bir Türkiye var. Türkiye bilhassa Afrika ile yürütülen birçok projede önde yürüyor. Hatta Afrika ülkeleri Avrupa ve Asya’daki büyük ülkelere Türkiye’nin bölgeye yaklaşımını örnek gösteriyor”
dedi.

Türkiye’nin öne çıkmasını istemeyen hain yapılar olduğunu ve bu yapıların 15 Temmuz’da harekete geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Kerem Alkin, “Milletimiz bağımsızlığına sahip çıkarak çok önemli bir destan yazdı” değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Cihat Yaycı ise
“Türk Milleti’nin yaşadığı en önemli kırılmadır. Bu nedenle yıl dönümünde bugünü anlamak, bir daha yaşanmaması için alınması gereken tedbirleri konuşmak oldukça değerli. Yasa dışı tüm örgütler kul hakkı çalan hırsızlardır. Yıllarca bu ülkenin çocuklarının gerek sınav gerekse istihdam noktasında hakları gasp edilmiştir. Örgüt üyeleri çocukları, gençleri öncelikle aileden koparır, ailelerin bu hususa çok dikkatli yaklaşması gereklidir”
ifadelerini kullandı.

Söyleşide moderatörlüğü üstlenen Rektör Prof. Dr. Emre Alkin ise,
“Vatan ve bayrak için çalışmış, acı çekmiş genci yaşlısı her bir vatandaşımıza en ufak leke çalmaya çalışan olursa üzerine şiddetle gideriz. Böyle bir davranış içerisinde olan bizim kardeşimiz değildir. Vatanımızın birlik ve bütünlüğü en önemli düsturumuzdur”
vurgusunda bulundu.
#15 Temmuz
#İstanbul Topkapı Üniversitesi
#demokrasi
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEB mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları başlıyor: Özür grubu atama takvimi