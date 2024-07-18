İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri demokrasi söyleşisi ile anıldı

“Vatan ve bayrak için çalışmış, acı çekmiş genci yaşlısı her bir vatandaşımıza en ufak leke çalmaya çalışan olursa üzerine şiddetle gideriz. Böyle bir davranış içerisinde olan bizim kardeşimiz değildir. Vatanımızın birlik ve bütünlüğü en önemli düsturumuzdur”