İstanbul Üniversitesi'nden Dünya Arapça Günü etkinliği

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, Arapça'nın önemi ele alındı ve Arap ülkeleri tanıtıldı.

22 arap ülkesi tanıtıldı

İstanbul Üniversitesi'nde '18 Aralık Dünya Arapça Günü' kutlandı.

İÜ Edebiyat Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda, Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen etkinlikte, Arapça'nın önemi ele alınırken, yöresel tatlar ve kıyafetler, müzik ve kültürel değerlerin yer aldığı 22 Arap ülkesi de tanıtıldı.

Dekan Develi: Arapça, bir Türk için yabancı bir dil değildir

Prof.Dr. Hayati Develi

Etkinliğin açılışında konuşan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, Arapça'nın önemine değinerek, Arapça'nın öğrenilip konuşulması gereken bir dil olduğunu söyledi.

Arapça'nın dünyanın en yaygın dillerinden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Develi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arapça bizim için bir medeniyet dilidir, medeniyetimizin kurucu dilidir. Türkçe, Arapça ve Farsça olmasaydı bugünkü kıvamını bulmayacaktı ve ifade kabiliyetini geliştiremeyecekti. Zihniyet olarak da ortak bir medeniyeti paylaştığımız için Arapça, bir Türk için yabancı bir dil değildir. Türk için Arapça kendi dilidir, Osmanlı Cihan Devleti de bunu son ana kadar böyle değerlendirmiş, öğrenmiş ve Arapça metinleri okumaya devam etmiştir. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü de fakültemizin öğrenci sayısı bakımından en zengin bölümlerinden bir tanesidir. Bununla gurur duyuyoruz, gençlerimizi daha yetkin imkanlarla ana dili Arapça olan hocalarımızın desteğiyle daha iyi Arapça okuyan ve konuşacak kapasitede yetiştirmeye gayret ediyoruz."

Etkinlik koordinatörü Şaban: Arapça ülke sayısı bazında,en çok konuşulan ikinci dil





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Doç.Dr. İbrahim Şaban

Etkinlik Koordinatörü İÜ Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şaban ise Arapça'nın dünyada kullanılan en eski dil olduğunu belirterek, "Arapça, günümüzde 22 Arap ülkesinin birinci, Arap ülkelerine komşu Çad, Eritre ve İsrail gibi üç ülkenin de ikinci resmi dilidir. Arap dili, dünyadaki 100 kadar ülkede, 1 milyar 800 bin Müslüman tarafından da ibadet amaçlı öğrenilmektedir. 467 milyon civarında insan tarafından konuşulan Arapça, ülke sayısı açısından dünyada en çok konuşulan ikinci, internette en yaygın kullanılan dördüncü, onu konuşan insan sayısı açısında da dünyanın beşinci dilidir." dedi.

Dünya Arapça Günü, ilk defa UNESCO tarafından kutlandı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ (sağ) Doç. Dr. İbrahim ŞABAN (sol)

1950'den itibaren Arapça'nın Birleşmiş Milletler'in (BM) resmi dili olması için başlatılan Arap diplomasi baskısının, 1973 yılına kadar devam ettiğini ifade eden Şaban, şunları kaydetti:

"Dünya Arapça günü 2012 yılında ilk defa UNESCO tarafından kutlanmış ve sonraki yıllarda da bütün dünyada eş zamanlı olarak kutlanmaya devam etmiştir. Bütün dünya ile eş zamanlı olarak İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı olarak da 2013'de Dünya Arapça günü münasebetiyle etkinlikler düzenlenmiştir. Bugün de Dünya Arapça gününü Arapçanın birinci resmi dil olduğu 22 ülkeyi kültürleri, yemekleri ve kıyafetleriyle açısından tanıtarak kutlamak istedik. Bu vesileyle 22 Arap ülkesinin tanıtılacağı bu etkinliğin düzenlenmesi için bizlere destek ve imkan sağlayan başta rektörümüz ve dekanımız olmak üzere bu etkinliği gerçekleştiren öğrencilerimize, davetimize icabet edip etkinliğe katkı sağlayan Arap ülkeleri konsolosları ve ataşelerine, çok teşekkür ederim."

HAYAT Şehrime özgürce gitmek istiyorum

Uluslararası Arap Dili Çalışmaları Sempozyumu

Konuşmaların ardından, İÜ Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri Arapça şiir okudu ve Lübnanlı şarkıcı Feyruz'un şarkılarını seslendirdi.

Daha sonra etkinlik kapsamında düzenlenen "Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Uluslararası Arap Dili Çalışmaları Sempozyumu"nun ilk oturumunda, Araştırma Görevlisi Hüseyin Ölmez "Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Arap-İslam Tarihi Şiir Cildi Bağlamında Abbasi Şiiri", Dr. Abdalsattar el-Hajhamed "Çad'da Arap Dili ve Edebiyatı", Sumeyye Ahmed Hadi Cemaleddin "Mali'de Arap Dili ve Edebiyatı", Doç. Dr. İlham Mortad ve Doç. Dr. Nasima Sadi "Amerika'da Arap Dili: Analitik ve İstatiksel Bağlamda" ve Doç Dr. İbrahim Şaban ise "Eritre'de Arap Dili" başlıklı bir sunum yaptı.

İstanbul Üniversitesi'nde '18 Aralık Dünya Arapça Günü' kutlandı.

Sempozyumun ikinci oturumunda da Dr. Tarık Abdulcelil "Çevirinin Arap ve Türk Halkları Arasındaki Kültürel İletişimi Güçlendirilmesindeki Rolü", Dr. Khaled al-Fadhli "Arap Öğretiminde Kuveyt Üniversitesi Deneyimi", Esma Elmasry "Arapça Öğreniminde Manzum Eserlerin ve Müziğin Rolü", Zeynep Öztürk "Türkiye'de ve Avrupa'da Arapça Öğretim Tarihi" ve Doç. Dr. Ömer İshakoğlu ise "Arapça ve Türkçe Arasında Gelişen Tercüme Faaliyetleri" isimli sunumlarını gerçekleştirdi.

OYNAT 00:34 İstanbul Üniversitesi'nde 18 Aralık Dünya Arapça Günü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığınca, '18 Aralık Dünya Arapça Günü ' etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte, Arapça'nın önemi ele alınırken, yöresel tatlar ve kıyafetler, müzik ve kültürel değerlerin yer aldığı 22 Arap ülkesi de tanıtıldı.

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