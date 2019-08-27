İstanbul’da sanat zamanı

Yaz rehaveti bitiyor, kültür gündemi yeniden hareketleniyor. Özellikle İstanbul’da Eylül demek sanat demek… Müzeler, galeriler yepyeni sergilerin kurulumunu tamamlamak üzere. Bir çok kurum heyecan verici projelerle ziyaretçiyle buluşmak için gün sayıyor. Elbette Eylül’ün en önemli iki büyük etkinliği de kapıda: 16. İstanbul Bienali ve Contemporary İstanbul…

Ve açılacak yepyeni mekanlar…

Eylül programını ilk duyuranlar arasında SALT, İstanbul Modern gibi mekanları görüyoruz. SALT sezonun ilk sergisinde Nur Koçak’ı ağırlıyor. Fotogerçekçilik akımının Türkiye’deki ilk temsilcilerinden Nur Koçak’ın 1960’lar ile 2010’lar arasındaki desenleri ve resim serilerinden oluşan en kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da gerçekleştiriliyor. 1981 tarihli bir seriden esinle adlandırılan Mutluluk Resimlerimiz, kadın dergilerinden Hollywood sinemasına popüler kültürün yaygınlaşması ve Türkiye’deki yansımalarını eleştirel bir gözlemci anlatıcı olarak irdeleyen sanatçının üretimine ayrıntılı bir bakış sağlıyor. Sergi 3 Eylül’de ziyarete açılacak.

Bienal ile sorgulama zamanı

İstanbul Modern ise araştırma alanlarının çeşitliliği ve düşünsel açılımının zenginliği açısından kuşağının en özgün ve yaratıcı sanatçılarından biri olan Canan Tolon’u ağırlıyor. Tolon, Türkiye’de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 6 Eylül’de kapılarını açacak “Sen Söyle” sergisi Tolon’un sanatındaki dönüşüm ve gelişimin ikonik örneklerini bir araya getirirken, sanatçının sanat tarihinde yerini almış bazı çalışmalarının yeniden üretimine de yer verecek.

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Yeni sezonun merakla beklenen ve sanat dünyasının tam göbeğine oturacak en heyecanlı etkinliği ise 16. İstanbul Bienali. Bienal bu yıl yaşadığımız dünya, doğa konuları üzerinde düşünmemizi sağlayacak önemli işleri izleyiciye sunacak. “Yedinci Kıta” teması etrafında sanata, ekoloji ve antropoloji gibi farklı disiplinlerin gözünden bakan pek çok farklı esere ev sahipliği yapmaya hazırlanan bienal 14 Eylül’de ücretsiz olarak kapılarını açacak. Bu yıl sanata, ekoloji ve antropoloji gibi farklı disiplinlerin gözünden bakacak olan bienalde yurt içinden ve yurt dışından sanatçıların 56 yeni işi ilk kez görülecek. Contemporary İstanbul bu sene 11 Eylül Ön İzleme ve 12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında 14. kez kapılarını Türkiye’den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden çağdaş sanat galerilerine, sanatçılara, koleksiyonerlere ve sanatseverlere açacak.

Çiçeği burnunda yeni mekan

Arter’in merakla beklenen yeni mekanı 13 Eylül’de ziyarete açılıyor.

İstiklal Caddesi’nden Dolapdere’deki yeni mekanına taşınan Arter ise 13 Eylül’de kapılarını açıyor. Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olan ve İstiklal’de birbirinden önemli etkinliklere ev sahipliği yapan Arter’in yeni yerinde etkinlik ve sergi programı uzun zamandır merakla bekleniyordu. Yapılan duyuruya göre koleksiyondan oluşturulan Saat Kaç? ve Kelimeler Pek Gereksiz başlıklı grup sergileri, Altan Gürman kişisel sergisi ve Rosa Barba’nın Gizli Konferans başlıklı yerleştirmesinin yanı sıra; Ayşe Erkmen’in Beyazımtırak, İnci Furni’nin Bir An İçin Durdu ve Céleste Boursier-Mougenot’nun offroad, v2 isimli kişisel sergileri sanatseverlerle buluşacak. Başlı başına bir sanat merkezi niteliğindeki Arter’de film programları, söyleşi ve paralel etkinlikler de düzenlenecek.