Hayat İtalyan şef Danilonun ailecek tatil keyfi Soluğu orada aldı
AKTÜEL

İtalyan şef Danilo'nun ailecek tatil keyfi: Soluğu orada aldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistlik mahallesi Göcek, ünlüleri ağırlıyor. İtalyan şef Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Zeno Tibet ile Göcek koylarında tatilin keyfini çıkartıyor.

Haber Merkezi DHA
İtalyan şef Danilonun ailecek tatil keyfi: Soluğu orada aldı
İtalyan şef Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Zeno Tibet ile Göcek'te tatil yapıyor.

Turkuaz renkteki ışıl ışıl denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajları ile adeta bir cennet olan Göcek, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek koyları, son yıllarda ünlüler tarafından oldukça rağbet görüyor.

Sosyal medyada 1 milyon 800 bin takipçisi bulunan dünyanın yakından tanıdığı İtalyan şef Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu Zeno Tibet ile Göcek'te tatil yapıyor. Zanna, teknesiyle mavi tura çıkarak, ailesiyle birlikte bakir koylarda bol bol özçekim yaptı.

DHA

Danilo Zanna göğsündeki dövmeyle dikkat çekti. Dövmede şefin oğlunun isminin yazılı olduğu görüldü.

Öte yandan Zanna, Euro 2020 finalinde İngiltere'yi 3-2 yenerek kupayı kazanan İtalya'nın şampiyonluğunu ise Göcek'te kaldığı villanın havuzuna kıyafetleriyle atlayarak kutladı.

Ünlü model Bella Hadid favori Türkçe şarkısını paylaştı
HAYAT
Ünlü model Bella Hadid favori Türkçe şarkısını paylaştı

Şahan Gökbakar'ın ıssız koydaki evi gündem oldu: Kapıda dürbünle bekliyor gelenleri kovuyor
HAYAT
Şahan Gökbakar'ın ıssız koydaki evi gündem oldu: Kapıda dürbünle bekliyor gelenleri kovuyor

Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler inanamadı: 'Ne olmuş sana böyle?'
HAYAT
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler inanamadı: 'Ne olmuş sana böyle?'

Sertap Erener'den çirkin benzetme: Artık çocuk doğurmayın farelerden beter olduk
HAYAT
Sertap Erener'den çirkin benzetme: Artık çocuk doğurmayın farelerden beter olduk
Abone Ol Google News
Sahte hesaplara onay

Sahte hesaplara onay

​Twitter'daki manipülasyon konusunu gündeme getirdi.
Trabzon bu yeniliği sevecek

Trabzon bu yeniliği sevecek

​Sürmene bıçağının 50 yıllık geleneğini pandemide bozdu.
TUSAŞ 600 komponentin yerlileştirme çalışmalarına devam ediyor: 500 milyon dolar Türkiyede kalacak

Çok sayıda can kaybı var.

Üretim endeksi yıllık yüzde 40,7 yükseldi

​Türk Bayrağını indirip çöpe atan kadın yakalandı.

Veliaht Prens Al Sabah'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler.

​15 Temmuz yüzsüzleri TSK'ya dönmek için başvurdular.

​Delta ile Delta Plus varyantı, ülkeleri alarma geçirdi.

​Mehmet Ali Şengül kırmızı listede aranıyordu.

​İHA'lar orman yangınlarına karşı da önemli başarı sağlıyor.
Türkiye'den 45 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası Irak'a başsağlığı mesajı
Gündem

Türkiye'den 45 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası Irak'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta koronavirüs hastalarının da kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden duyulan üzüntüyü dile getirerek, Irak'a başsağlığı dileğinde bulundu. Yangında 45 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor
Dünya

İngiltere'de maç günlerde aile içi şiddet atıyor: Takımı kaybeden İngilizler eşlerini dövüyor

20 milyonluk bir spor izleyici kitlesine sahip İnigiltere'de maç günleri aileler ve kadınlar tarafından endişe ve korku ile bekleniyor. Araştırmalara göre İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da futbol maçlarıyla bağlantılı aile içi şiddet korkutucu boyutlarda. 2010 Dünya Kupası ile bağlantılı yürütülen bir araştırmaya göre İngiltere'de maç günlerinde ev içi ve ev dışı şiddet oranlarında %37'lik bir artış görüldü. İngiltere'de 2002, 2006, ve 2010 yıllarındanda aile içi istismar ve şiddet vakaları maç tarihleriyle aynı dönemlerde artıyor. Yapılan araştırmalarda İngiltere maçlarda berabere kaldığında şiddet vakaları yüzde 26, kaybettiğinde ise yüzde 38 artıyor.
Hastaneden taburcu olurken sağlık çalışanlarını unutmadılar: Bıraktıkları not duygulandırdı
Hayat

Hastaneden taburcu olurken sağlık çalışanlarını unutmadılar: Bıraktıkları not duygulandırdı

Tekirdağ’da hastaneden taburcu olan kadının yakınlarının bıraktığı teşekkür notu sağlık çalışanlarını duygulandırdı. Hasta yakınları bir peçete üzerine yazdıkları notta, “Tüm emekleriniz ve ilginiz için teşekkür ederiz. İyi ki siz sağlık çalışanları varsınız. Hakkınızı helal edin. İyi çalışmalar” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.