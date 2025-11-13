Yeni Şafak
İyilik Gemisi 18’inci kez yola çıktı

Saliha Engin
04:0013/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
İyilik Gemisi
Türk Kızılayı’nın Gazze’ye insani yardım amacıyla hazırladığı 18. “İyilik Gemisi”, Mersin Limanı’ndan dualarla uğurlandı. Gemide, kış şartlarına hazırlık kapsamında 800 ton yardım malzemesi, 7 bin 500 battaniye ve 50 bin gıda kolisi bulunuyor. Türk Kızılayı Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, “Gazze insanlığın vicdan yarasıdır” diyerek kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından hız kazanan insani yardım faaliyetleri, Türkiye'nin öncülüğünde devam ediyor. Bu kapsamda Türk Kızılayı’nın Gazze’ye gönderilmek üzere hazırladığı, içinde yaklaşık 800 ton insani yardım malzemesi bulunan 18. “İyilik Gemisi”, Mersin Uluslararası Limanı’ndan törenle uğurlandı.

YENİDEN İMKAN BULDUK

Törende konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze’nin insanlığın vicdan yarası olduğunu belirterek, “Gazze, iki yılda açık hava hapishanesine döndü. Öyle dönemler yaşadık ki kapılar tamamen kapandı, tek bir yardım girişi bile olmadı. Bugün ateşkesin sağlanmasıyla yeniden yardım ulaştırma imkanı bulduk. İyilik Gemileri serimizi bu nedenle yeniden başlattık” dedi.

KIŞLIK MALZEME VE HAZIR GIDALAR YOLDA

Yılmaz, Gazze’de her gün 35 bin kişiye sıcak yemek dağıttıklarını, hastanelere ve Filistin Kızılayı’na destek verdiklerini anlattı. Kış şartlarının başladığı bölgede acil ihtiyaçları karşılamak için bu gemide 7 bin 500 battaniye ve 50 bin gıda kolisi bulunduğunu söyleyen Yılmaz, “Kolilerde beş kişilik bir ailenin bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak kuru gıdalar var. Ayrıca annesini, babasını kaybetmiş çocuklar, yaşlılar ve engelliler için yemeye hazır gıdalar da gönderiyoruz” diye konuştu.

ŞEFKATİ TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yılmaz, yardımların süreceğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Temennimiz kalıcı ateşkesin sağlanması. O gün geldiğinde sadece yardım değil, bizzat orada bulunarak Gazze halkına sarılmak istiyoruz. İyilik gemilerimizle Türk milletinin şefkatini, dayanışmasını ve duasını Gazze’ye ulaştırmayı sürdüreceğiz.”

Programda, Mersin Valisi Atilla Toros ve kent protokolü de hazır bulundu. Duaların ardından 18. İyilik Gemisi limandan ayrıldı. Yaklaşık üç gün sürecek yolculuğun ardından geminin Mısır’ın El-Ariş Limanı’na ulaşması, yardımların buradan Gazze’ye aktarılması planlanıyor.

Safi Arpaguş

Gazze’nin yeniden doğuşu için ortak irade

  • Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi”, iki gün boyunca 30 ülkeden 200 kurum ve kuruluşu bir araya getirdi. “Gazze’nin Geleceği” temasıyla gerçekleştirilen zirvede, Gazze’nin yeniden inşası sürecinde eğitim, sağlık, barınma ve gıda alanlarında yürütülecek çalışmalar ele alındı. Zirvenin Sonuç Bildirisi, kapanış oturumunda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından okundu. Bildiride, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları “çağımızın en ağır insani trajedilerinden biri” olarak nitelendirildi; saldırıların binlerce masum sivili hedef aldığı ve insanlığın ortak vicdanını derinden yaraladığı vurgulandı. Sonuç bildirisine göre, uluslararası kurumlar, akademisyenler ve medya temsilcileri, İstanbul’daki zirvede Gazze’deki insani krize çözüm üretmek, yardımları etkinleştirmek ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek amacıyla ortak bir dayanışma iradesi ortaya koydu. Zirvede, temel ihtiyaç alanlarındaki kriz derinlemesine ele alınırken, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözüm modelleri geliştirildi.


#insani yardım
#Gazze
#İyilik Gemisi
