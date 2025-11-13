İyilik Gemisi 18’inci kez yola çıktı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Gazze İnsani Yardım Zirvesi”, iki gün boyunca 30 ülkeden 200 kurum ve kuruluşu bir araya getirdi. “Gazze’nin Geleceği” temasıyla gerçekleştirilen zirvede, Gazze’nin yeniden inşası sürecinde eğitim, sağlık, barınma ve gıda alanlarında yürütülecek çalışmalar ele alındı. Zirvenin Sonuç Bildirisi, kapanış oturumunda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından okundu. Bildiride, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları “çağımızın en ağır insani trajedilerinden biri” olarak nitelendirildi; saldırıların binlerce masum sivili hedef aldığı ve insanlığın ortak vicdanını derinden yaraladığı vurgulandı. Sonuç bildirisine göre, uluslararası kurumlar, akademisyenler ve medya temsilcileri, İstanbul’daki zirvede Gazze’deki insani krize çözüm üretmek, yardımları etkinleştirmek ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek amacıyla ortak bir dayanışma iradesi ortaya koydu. Zirvede, temel ihtiyaç alanlarındaki kriz derinlemesine ele alınırken, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözüm modelleri geliştirildi.