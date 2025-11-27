Yeni Şafak
Japon deprem uzmanı 'Bunun için 35 yıldır Türkiye'deyim' dedi ve iki ili işaret etti: Hazır olmak gerekiyor

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki açıklama yaptı.
Balıkesir'de art arda gelen depremlerin ardından vatandaşlar tedirgin oldu. 'Balıkesir'de büyük bir deprem beklemiyorum' diyen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, iki ili işaret etti. Türkiye'de en riskli ve en güvenli bölgeleri tek tek açıkladı. Moriwaki "Japonya'da 4, Türkiye'de 6 deprem levhası var. Türkiye daha karışık. Deprem gerçeğini kabul etmek lazım. Hazır olmak gerekiyor. Endonezya'dan başlayan Kuzey Anadolu fay hattı, dünyadaki büyük fay hatlarından birisi" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki katıldı. Burada konuşan Moriwaki, Türkiye'nin deprem kaynaklı can kayıplarında dünyada üçüncü olduğunu belirterek tedbirin önemine dikkat çekti. Japonya'da mimar ve inşaat mühendisinin jeoloji, jeofizik, sismoloji alanında eğitim almak zorunda olduğunu ifade eden Moriwaki,
"Türkiye ve Japonya, deprem konusunda benzer özelliklere sahip. Japonya'da 4, Türkiye'de 6 deprem levhası var. Türkiye daha karışık. Deprem gerçeğini kabul etmek lazım. Hazır olmak gerekiyor. Endonezya'dan başlayan Kuzey Anadolu fay hattı, dünyadaki büyük fay hatlarından birisi"
diye konuştu.

'BALIKESİR'DE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM'

Moriwaki,
"Ege Bölgesi'nde çok fazla fay hattı bulunuyor ve riskli. Balıkesir'de büyük bir deprem beklemiyorum. Bandırma, Bursa'da risk var. Türkiye'de en rahat il, Kırklareli. Samsun hariç Karadeniz Bölgesi. Konya, Niğde, Karaman diye sıralayabiliriz. Konya'da depremler oldu ancak küçük. Burada büyük deprem beklenmiyor.
Türkiye'nin mimarı olarak ve üzülerek söylüyorum; can kayıplarında Türkiye dünyada üçüncü sırada. Utanmak, bunu düzeltmek lazım. Bunun için 35 yıldır Türkiye'deyim. 2001'de Yapı Denetimi Kanunu yürürlüğe girdi. İlk etapta 19 pilot il belirlendi. Birinci derece deprem bölgesi olduğu halde, bugüne kadar yapı denetimi yapılmayan iller var. Türkiye'deki 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50'si kaçak" dedi.




