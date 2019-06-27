Japonya'da açılışını Erdoğan yapacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran'da Japonya'nın Kyoto kentinde, fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı sergiyi açacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle sanatçının eserlerini dünyanın önemli kentlerine taşımak üzere gerçekleştirilen "Ara Güler Fotoğraf Sergisi", Londra ve Paris'in ardından üçüncü durağı olan Kyoto'da sanatseverlerle buluşacak.
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Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen “Ara Güler Sergisi, geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabir Ara Güler'in eserlerini dünya başkentlerinde sanatseverlerle buluşturacak.
Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, “Master of Leica unvanına sahip Ara Güler'in eserleri sırasıyla Londra, Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu'da sergilenecek.
Cumhurbaşkanlığı tarafından Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen sergilerin ilki, İngiltere'nin en önemli sanat merkezlerinden Londra Saatchi Galeri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılacak.
Ana eksenini Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının oluşturacağı sergide Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Aşık Veysel'den Nazım Hikmet'e, Picasso'dan Dali'ye uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alacak. Londra sergisinde özellikle İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock, Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerine yer ayrılırken, gidilen her ülkede o topluma ait önemli karakterlerin fotoğrafları seçkiye eklenecek.
Ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, ulaşım sponsorluğunu Türk Hava Yolları, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazetelerinin üstlendiği “Ara Güler Sergisi, yurt dışında önemli müze ve galerilerde yer alarak, uluslararası sanat platformunda ustanın anısı yaşatılacak. Sergi merkezlerinde düzenlenecek konferanslarda da Prof. Hasan Bülent Kahraman, Ara Güler fotoğrafçılığını anlatacak.
Sergi için bir kitap da hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sergi kitabı için kaleme aldığı önsözde ustayı şöyle anlattı: “Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul'u hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler'in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız.
İlk etabı Londra'da Saatchi Galeri'de gerçekleşecek olan sergi, Mayıs ayı sonunda Paris'te Polka Galeri'de açılacak. Sergi, üçüncü durağında Avrupa sınırlarını aşarak Kyoto'nun tarihi mekanlarından Tofukuji Tapınağı'nda gerçekleştirilecek. Sergi açılışı, Japonya'da G-20 Zirvesi'nin düzenlendiği aynı günlerde Haziran ayı sonunda yapılacak. Serginin dördüncü açılışı, yine dünya medyası ve siyasetinin 2019 yılında odaklanacağı en önemli etkinliklerden olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde Eylül sonunda New York'ta gerçekleşecek. Kentin işlek noktalarından Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi'nde ziyarete açılacak olan serginin özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York'a gelmiş farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Sergi yıl sonundan itibaren Roma'da Trastevere Müzesi ve 2020'de Mogadişu'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde sanatseverlerle buluşacak.
Cumhurbaşkanlığından dünyaya Ara Güler sergisi
Dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak gösterilen Ara Güler'in eserleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından dünya başkentlerinde açılacak sergilerde sanatseverlerle buluşacak.
Nisanda Londra Saatchi Galeri'de ve mayıs ayında Paris Polka Galeri'de düzenlenip büyük ilgiyle karşılanan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, tüm dünyanın dikkatlerinin Japonya'ya odaklanacağı G-20 Zirvesi ile aynı dönemde, Kyoto'nun 800 yıllık tarihi mekanı Tofuku-ji Tapınağı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.
Londra ve Paris etaplarında The Times, Daily Mail, Le Figaro gibi önde gelen medya kuruluşlarının gündemine yansıyan, Londra'da gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında seçilen Ara Güler Fotoğraf Sergisi, 30 Haziran-10 Temmuz arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ön sözü ile hazırlanan ve daha önce İngiltere ve Fransa'da ülkelerin kendi diliyle okura ulaşan sergi kitabı ise Japonya'da da Türkçe-İngilizce-Japonca olarak tek baskıda üç dilli içeren özel versiyonuyla G-20'ye gelen devlet başkanlarına armağan edilecek. Serginin dördüncü durağı New York olacak
Ara Güler Fotoğraf Sergisi, Japonya'dan sonra, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde, eylül sonunda New York'da Street Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi’nde ziyarete açılacak. Serginin, özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York'a gelen farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.
Sergi, Ocak 2020'de Roma'da Trastevere Müzes'nde ve ardından Mogadişu'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde sanatseverlerle buluşacak.
Ara Güler Sergisi Ana eksenini Ara Güler'in İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Anadolu ve dünya coğrafyasından kareler ile Aşık Veysel'den Yaşar Kemal'e, Pablo Picasso'dan Salvador Dali'ye, Indira Gandhi'den Rahibe Teresa'ya, Brigitte Bardot'dan, Sophia Loren'e uzanan tarihi portreler seçkisi de yer alıyor. Serginin ana sponsorluğunu Halkbank ve Ziraat Bankası, ulaşım sponsorluğunu Türk Hava Yolları, medya sponsorluğunu Sabah ve Daily Sabah gazeteleri üstleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ön söz
Sergiye ilişkin kitabın ön sözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alındı. Erdoğan, kitabın ön sözünde usta fotoğrafçı Güler'i şöyle anlattı:
"Ara Güler, mesleğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücadeleleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş olması, bunun en büyük ispatıdır. 1950 yılında başladığı ve son nefesine kadar sürdürdüğü uzun meslek hayatı boyunca çektiği fotoğrafların, bugün de dünyanın dört bir yanında müzelerin, koleksiyonların, albümlerin başköşelerinde yer alıyor olmasıyla milletçe iftihar ediyoruz. Doğup büyüdüğü İstanbul’u, hayatının ve sanatının merkezine koyan Ara Güler’in serüveni, yakın tarihimizin de bir özeti gibidir. Kendisini, bağnazlıktan uzak, özgün, kuşatıcı ve üretken tarzıyla, ülkemizde gerçek sanatçı profilinin en ideal örneklerinden biri olarak daima saygıyla hatırlayacağız." Sergiye ilişkin kitap, serginin düzenlendiği her ülkede o ülkenin ana diliyle sanatseverlere ulaşacak.
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Annabelle
İlki 2014'de vizyona giren Annabelle adlı filmin üçüncü halkası Comes Home, paranormal olayları çözmeye kendilerini adayan Ed ve Lorraine Warren çiftinin, lanetli oyuncak bebek Annabelle'i güvenli buldukları evlerine getirdikten sonra gelişen olayları konu ediniyor.
Gary Dauberman'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği, korku türündeki filmin başrollerinde Vera Farmiga, Mckenna Grace ve Patrick Wilson yer alıyor.
Yesterday
Kendisinden başka dünyada kimsenin efsanevi müzik grubu The Beatles'ı bilmediğini fark eden bir adamın hikayesini ele alan Yesterday adlı filmin yönetmen koltuğunda Danny Boyle oturuyor.
Senaryosunu Richard Curtis'in kaleme aldığı filmde, Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Ana de Armas, Kate McKinnon ve Lamorne Morris rol alıyor.
Komedi ve müzikal türündeki filmin yapımcılığını ise Boyle'nin yanı sıra Richard Curtis gerçekleştiriyor.
Kahraman Prens Sualtı Maceraları: Yönetmenliğini Vitaliy Mukhametzyanov ile Maksim Volkov'un üstlendiği, haftanın tek animasyon filmi ve ''Kahraman Prens Sualtı Maceraları'' minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Rus yapımı film, Deniz Krallığı'nı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen Sadko'nun hikayesini anlatıyor.
Dostumun Yolculuğu
W. Bruce Cameron'un ''Can Dostum'' adlı kitap serisinden uyarlanan ''Dostumun Yolculuğu'' adlı yapım, ilki 2017'de vizyona giren aynı zamanda ''Can Dostum'' filminin devam halkası olarak izleyiciyle buluşuyor.
Gail Mancuso'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, filmin senaryo uyarlamasını Cameron'un yanı sıra Maya Forbes, Cathryn Michon ve Wallace Wolodarsky birlikte kaleme aldı.
Bir köpeğin hayattaki amacını keşfetmek için çıktığı yolculuğu konu edinen filmin kadrosunda ise Marg Helgenberger, Dennis Quaid, Josh Gad, Betty Gilpin, Henry Lauve, Kathryn Prescott gibi isimler yer alıyor.
Geçmiş Olsun
Haftanın yerli filmleri arasında yer alan ve yönetmenliğini Hasan Doğan'ın gerçekleştirdiği ''Geçmiş Olsun'', insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini ele alıyor.
Komedi türündeki filmin başrollerini Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek ve Müge Boz üstleniyor.
Laurel ile Hardy
Hollywood'un en çok sevilen komedi ikilisi ve yüzü aşkın filmde birlikte rol alan Stan Laurel ve Oliver Hardy'nin hayatını konu edinen biyografi türündeki yapım, çiftin 1953'te çıktıkları son turnenin yanı sıra özel hayatlarını ve yaşadıkları olayları mercek altına alıyor.
İkilinin eşleri Lucille ve Ida karakterlerini Shirley Henderson ve Nina Arianda'nın canlandırdığı, ABD ve İngiltere ortak yapım filmin yönetmen koltuğunda Jon S. Baird oturuyor.
İfrit: Haftanın yerli korku filmlerinden Suat Ay'ın yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı ''İfrit'', eski sevgilisi Naciye'yle büyüler aracılığıyla yeniden bir araya gelmeye çalışan Gökhan ile kendisine yapılan büyüler sonucu birçok varlığın musallat olduğu Naciye'nin hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Zeynep Buse Kale, Emre Erdoğan, Vahit Karabey, Sevcihan Tunca, Muhammed Tuhan, Müge Koç yer alıyor.
Sahir Deep Web: Senaryosunu Zahid Çetinkaya ve Yağmur Caner'in yazdığı yönetmenliğini ise Berk Aygül'ün gerçekleştirdiği korku türündeki filmde, yıllar sonra ilişkisinden ayrılan Melike'nin hayatına giren yeni insanlar ile kendisindeki yeni gücü keşfetmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor. Korku türündeki filmin başrollerini de Melda Yazgı, Sebahat Adalar, Tevfik İnceoğlu ve Sinan Bengier paylaşıyor.
Ateşle Oynayanlar
Fransız yapımı filmin yönetmenliğini Marie Monge yaparken, filmin oyuncu kadrosunda Tahar Rahim, Stacy Martin, Bruno Wolkowitch, Karim Leklou, Marie Denarnaud, Jonas Dinal yer alıyor.
Dram ve gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle:
Paris'te babasının kafesinde çalışan Ella'nın sakin ve sıradan bir hayatı vardır, ta ki garson olarak çalışmaya başlayan Abel ile tanışana kadar. Ella'nın Abel'e hissettiği karşı konulamaz çekim, genç kadına Paris'in yeraltı kumarhanelerinin ve heyecan dolu bir dünyanın kapılarını açar.
Haftanın filmleri: Dostumun yolculuğu
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek. W. Bruce Cameron'un ''Can Dostum'' adlı kitap serisinden uyarlanan ''Dostumun Yolculuğu'' adlı yapım, ilki 2017'de vizyona giren aynı zamanda ''Can Dostum'' filminin devam halkası olarak izleyiciyle buluşuyor.
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Badem: Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor. 100 gramı 579 kalori. Besin puanı: 97
Chia tohumu: Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermekte. 100 gramı 486 kalori. Besin puanı: 85
Kabak çekirdeği: En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biri. 100 gramı 559 kalori. Besin puanı: 84
Pazı: Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksek. 100 gramı 19 kalori. Besin puanı: 78
Pancar yaprağı: Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitki. 100 gramı 22 kalori. Besin puanı: 70
Kuru maydanoz: Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemli. 100 gramı 292 kalori. Besin puanı: 69
Su teresi: Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır. 100 gramı 11 kalori. Besin puanı: 68
Kereviz kurusu: Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağı. 100 gramı 319 kalori. Besin puanı: 68
Bezelye: Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif var. 100 gramı 77 kalori. Besin puanı: 67
Mandalina: Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengin. 100 gramı 53 kalori. Besin puanı: 67
Kırmızı lahana: Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor. 100 gramı 31 kalori. Besin puanı: 65
Yeşil soğan: Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağı. 100 gramı 27 kalori. Besin puanı: 65
Karahindiba yaprağı: Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengin. 100 gramı 45 kalori. Besin puanı: 64
Pembe greyfurt: Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır. 100 gramı 42 kalori. Besin puanı: 64
Dondurulmuş ıspanak: Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyici. 100 gramı 29 kalori. Besin puanı: 64
Fesleğen Reyhan: Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor. 2 100 gramı 3 kalori. Besin puanı: 63
Pul biber: A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengin. 100 gramı 282 kalori. Besin puanı: 63
Kara lahana: Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana. 100 gramı 32 kalori. Besin puanı: 63
Uzun saplı brokoli: Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerden. 100 gramı 22 kalori. Besin puanı: 62
Acı biber: Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengin. 100 gramı 324 kalori. Besin puanı: 62
Bin besin arasından seçildiler: İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu 20 besin
Doğanın insanoğluna sunduğu eşsiz nimetten sadece biri olan bitkiler, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı oluyor. Yapılan bir araştırmaya göre bin çeşit ham besin maddesini incelendi. Bunun sonucunda vücudun en çok ihtiyaç duyduğu besinleri ortaya çıkarıldı. İşte o besinler ve puanları: