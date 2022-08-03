Japonya’da sıcak hava tren seferlerini durdurdu

Japonya’da bazı bölgelerdeki tren seferleri aşırı sıcaklıklardan dolayı altı hat geçici olarak askıya alındı. Yetkililer Japonya tarihinde ilk kez yüksek sıcaklıklardan ötürü tren seferlerinin durdurulduğunu belirtti. Yerel medya, Nagareyama ve Matsudo şehirlerini birbirine bağlayan ve 1916 yılından beri işler halde bulunan tren hattında ulaşımın aşırı sıcaklar nedeniyle ilk kez sekteye uğradığını kaydetti. Kararın sebebi olarak ise rayların sıcaklığının olması gereken değeri aşarak seyahat güvenliğini tehdit etmesi.

DÜNYA Japonya'da aşırı sıcaklar can alıyor: Ölenlerin sayısı 79'a çıktı