Hayat Japonyada sıcak hava tren seferlerini durdurdu
YENİ ŞAFAK 25. YIL

Japonya’da sıcak hava tren seferlerini durdurdu

Japonya’da bazı bölgelerdeki tren seferleri aşırı sıcaklıklardan dolayı altı hat geçici olarak askıya alındı.

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Japonya’da sıcak hava tren seferlerini durdurdu
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Japonya’da bazı bölgelerdeki tren seferleri aşırı sıcaklıklardan dolayı altı hat geçici olarak askıya alındı. Yetkililer Japonya tarihinde ilk kez yüksek sıcaklıklardan ötürü tren seferlerinin durdurulduğunu belirtti. Yerel medya, Nagareyama ve Matsudo şehirlerini birbirine bağlayan ve 1916 yılından beri işler halde bulunan tren hattında ulaşımın aşırı sıcaklar nedeniyle ilk kez sekteye uğradığını kaydetti. Kararın sebebi olarak ise rayların sıcaklığının olması gereken değeri aşarak seyahat güvenliğini tehdit etmesi.

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