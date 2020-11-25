Milyonlarca kişi başından aşağı buzlu su dökmüştü: O akımı başlatan Patrick Quinn hayatını kaybetti

Ice Bucket Challenge kampanyası bir yıl gibi kısa bir sürede tüm dünyaya yayılmıştı.

8 Mart 2013’te ALS teşhisi konulan ve o günden sonra ALS hastalığıyla çetin bir mücadeleye giren ‘Ice Bucket Challange’ akımının kurucusu Patrick Quinn hayatını kaybetti. Ice Bucket Challenge” kampanyasına ilham veren kişi olarak kabul edilen 37 Yaşındaki Quinn, ALS hastalığı için bugüne kadar 220 milyon dolardan fazla para toplanmasını sağlayan ‘Ice Bucket Challange’ kampanyasının kurucu ortağıydı.

"Verdiği mücadele için minnettarız"

Destekçileri tarafından Facebook'ta yapılan açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde Patrick'in vefatını paylaşmak zorunda olduğumuz için büyük üzüntü duyuyoruz. İlhamından ve ALS'ye karşı yorulmak bilmeyen mücadelesindeki cesaretinden dolayı onu her zaman hatırlayacağız” ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Quinn ailesine başsağlığı dilerken ALS hastalığına dikkat çektiği ve verdiği mücadele için minnettarlığını ifade etti.

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OYNAT ALS kampanyası başına bela oldu Almanya''da Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir''in ALS hastalığına dikkat çekmek için yaptığı ''Ice Bucket Challenge'' aksiyonu, arka planda saksıda görülen Hint keneviri bitkisi yüzünden başına iş açtı. BiP'te paylaş

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‘Ice Bucket Challange’, ilk olarak 2013 yılının ortalarında başlamış, 2014 yılının yaz aylarında, dünyanın dört bir yanındaki insanların başlarına buz dolu kovaları döktüğü ve ALS hastalığına farkındalık ve bağış yapmaya çağırdığı bir kampanya haline gelmişti.

Tarihin en büyük sosyal medya kampanyası

ALS Derneği tarafından "tarihin en büyük sosyal medya kampanyası" olarak ifade edilen kampanya için Quinn, ‘Ice Bucket Challange’ kampanyasının beşinci yıldönümünde, "‘Ice Bucket Challange’ın dünya çapında bir fenomen haline geleceğini kimse bilmiyordu, ancak herkes tek vücut oldu çünkü ALS gibi bir hastalığı değiştirmek için gereken şey bu" şeklinde konuşmuştu.

Ya 100 dolar ya buzlu su seçeneği

Kampanyada, katılımcılara ALS ile mücadele derneğine 100 dolar bağış yapmak ya da başından aşağı bir kova buzlu su dökmek gibi iki seçenek sunuluyordu. Katılımcı da daha sonra sosyal medya aracılığıyla, başından aşağıya buzlu kova dökerek kendisi gibi iki seçenekten birini seçmesi için 3 kişiye meydan okuyordu.

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