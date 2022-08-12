Hayat Johnson Johnson, bebek pudrasının üretim ve satışını durduracak
GENEL SAĞLIK

Johnson Johnson, bebek pudrasının üretim ve satışını durduracak

Kanser davaları Johnson Johnson, bebek pudrasının sonunu getirdi. Johnson & Johnson (J&J) firması gelecek yıldan itibaren dünya çapında bebek pudrası üretim ve satışına son veriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Johnson Johnson, bebek pudrasının üretim ve satışını durduracak
Arşiv

Johnson & Johnson (J&J) firması gelecek yıldan itibaren dünya çapında ana maddesi talk olan bebek pudrası üretimi ve satışına son veriyor. Onun yerine bebek pudralarını tamamen mısır nişastasıyla yapmaya geçiyor.

Bu çıklama, şirketin bu ürünü ABD'deki satışını durdurmasından iki yıl sonra geldi.

Talk pudrasına asbest karıştığını ve yumurtalık kanserine yol açtığını iddia eden on binlerce kadın J&J'e dava açmıştı.

Fakat şirket onlarca yıldır sürdürülen bağımsız araştırmalara göre ürünün güvenli olduğu iddiasını sürdürüyor.

Şirket tarafından yapılan son açıklamada "Dünya çapında yaptığımız ürün değerlendirmesinin bir parçası olarak, bebek pudrasında tamamen mısır nişastasına dayalı ürünlere geçme yönünde ticari bir karar aldık" deniyor.

Şirket mısır nişastasından yapılan bebek pudrasının halen dünyanın birçok ülkesinde satılmakta olduğunu da ekledi.

Buna karşılık J&J, talk ile yapılan bebek pudrasının güvenli olduğunda ısrarlı olduğunu vurguladı:

"Dünyanın dört bir yanında uzmanların onlarca yıldır sürdürdüğü bağımsız bilimsel çalışmalarda vardığı, talk ile yapılan Johnson's bebek pudrasının güvenli olduğu, asbest içermediği ve kansere yol açmadığı tespitlerinin tamamen arkasındayız."

Şirket, 2020 yılında ABD ve Kanada'da, açılan davalar ve ürünün güvenliği konusundaki 'yanlış bilgilendirmeler' yüzünden talebin azalması nedeniyle talka dayalı bebek pudrası satışını durdurmuş, ancak dünyanın diğer yerlerinde satışı sürdürme kararı almıştı.

İDDİALAR NEYE DAYANIYOR?

Bebek pudrasında kullanılan talk, belli alanlarda yer altından çıkarılan bir madde ve çıkarıldığı damarlar kansere yol açan asbest maddesinin de bulunduğu bölgelere yakın.

2018 yılında Reuters haber ajansı tarafından yürütülen bir araştırma sonucunda, J&J'in, onlarca yıl talk ürünlerine asbest karıştığından haberdar olduğu iddia edilmişti.

Reuters'ın araştırmasına göre, şirketin iç kayıtları, deney tanıklıkları ve diğer kanıtlar, J&J'in 1971 ile 2000'lerin ilk yılları arasında kullandığı ham talk ve işlenmiş pudrada yapılan testlerde zaman zaman küçük miktarlarda asbest çıktığını gösteriyor.

Asbest kirlenmesi kanıtı olarak mahkemelere ve Kongre üyelerine sunulan belgeler ve medyada yer alan haberlere karşın şirket iddiaları hep reddetti.

2021 yılının Ekim ayında J&J talk konusundaki iddialarla uğraşması amacıyla LTL Management adlı bir bağlı şirket kurdu. Fakat bu şirket kısa süre sonra iflasını ilan etti ve bu da halen devam eden tazminat davalarını durdurmuş oldu.

İflasını ilan etmeden önce şirketin sonuçlanan davalarda ve mahkeme dışı anlaşmalarda ödemesi gereken tazminatlar 3,5 milyar dolara ulaşmıştı.

Bunlar arasında şirkete dava açan 22 kadına verilmesine hükmedilen milyarlarca dolarlık tazminatlar da var.

Nisan ayında hissedarlardan gelen talk bebek pudrasının satışının dünya çapında durdurulması önerisi reddedilmişti.

Johnson's bebek pudrası 130 yıldır satılan ve şirketin "aile dostu" imajının sembolü haline gelen bir üründü.

Kanseri böyle yendiler: Kanserle mücadeleyi kazananlar hikâyelerini anlattı
HAYAT
Kanseri böyle yendiler: Kanserle mücadeleyi kazananlar hikâyelerini anlattı

Bilim dünyası şokta: Deneye katılan 18 kanser hastası da iyileşti
FOTOĞRAF 13
Title
ABD'nin New York kentinde yer alan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin deneyi, bilim dünyasını şaşırttı.<br><br>
Title
İlaç devi GlaxoSmithKline (GSK) sponsorluğunda yapılan deney, kanser tedavisinde birçok hastaya ümit verdi.<br><br>
Title
Yeni bir Kolorektal Kanser(kalın bağırsak ve rektum) ilacı denemelerine katılan 18 hastanın tamamının iyileştiği açıklandı. Doktorlar fizik muayene, endoskopi, PET veya MRI taramalarında hastalığa dair hiç bir belirti kalmadığını belirtti.<br><br>Çalışma şimdilik 18 kişiden oluşan küçük bir grup üzerinde yapıldığı için daha büyük deneyler yapılması gerekiyor ancak haber yine de bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Title
Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde onkolog Dr Luis Diaz, 'bunun kanser tarihinde ilk kez gerçekleştiğine' dikkat çekerek \"Sonuç gerçekten heyecan verici. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adım.\" dedi Aynı zamanda Beyaz Saray Kanser Danışma Kurulu'nun bir üyesi olan Diaz, yaptıkları deneyin küçük olmasına rağmen oyunun kurallarını değiştireceğini söyledi ve müjdeli haberi verdi: \"Şimdi aynı yöntemin diğer kanserlerde etkili olup olmadığını araştırıyoruz.\"<br><br>
Title
Kaliforniya Üniversitesi'nde kolorektal kanser uzmanı olan Dr. Alan P. Venook, sonucun bir ilk olduğunu açıkladı ve \"Her hastada tam bir remisyon duyulmamış şey.” dedi.<br><br>
Title
Hürriyet'te yer alan habere göre 'Dostarlimab' adı verilen yeni ilaç, kanser hücrelerinin maskesini kaldırarak bağışıklık sisteminin onları tanımasını ve yok etmesini sağlıyor.<br><br>
Title
Tedavi, hücrelerin DNA'daki hasarı onarmasını önleyen bir gen mutasyonunu paylaşan tümörler için uygulandı. Bu mutasyonlar çalışmaya katılanlar da dahil tüm kanser hastalarının yaklaşık yüzde 4'ünde görülüyor. İlacın verildiği 18 hasta kolorektal kanser için öncesinde kemoterapi ve ameliyat gibi tedaviler almamıştı.<br><br>
Title
İlaç, hastalara altı ay boyunca her üç haftada bir verildi ve doz başına yaklaşık 11 bin dolara mal oldu. Hastaları 12 ay boyunca takip eden araştırmacılar, sürecin sonunda yaptıkları taramalarda kansere dahil hiçbir belirti göremedi.<br><br>
Title
Araştırmanın raporu, New England Journal of Medicine'de yayınlandı. Makalede, \"Çalışmaya katılan hastaların hiçbiri kemoterapi almamış, ameliyat olmamıştı. İlacın kullanımı ve takibi sırasında hiçbir hastada ilerleme ya da nüksetme görülmedi\" ifadeleri yer aldı. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden çalışmaya katılan bir başka onkolog Dr Andrea Cercek, deney sonucunda iyileşen hastaların \"Aman Tanrım, radyasyon veya ameliyat ile kaybetmekten korktuğum tüm vücut fonksiyonlarımı koruyabiliyorum.\" diye sevinç gözyaşları döktüklerini anlattı.<br><br>
Title
New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırma raporuna göre, kolorektal kanser hastaları kemoterapi ve ameliyat gibi uygulanan tedavilerin yan etkisi olarak bağırsak, idrar ve cinsel işlev bozuklukları ile karşı karşıya kalabiliyorlar.<br><br>
Title
Yapılan deneyde hastaların tümü daha tehlikeli ve daha yorucu bir tedavi sürecinden kurtulmuş oldu. Çalışmaya katılan hastaların yaklaşık yüzde 20'si ilacın yan etkileri ile karşı karşıya kaldı. Ancak söz konusu yan etkiler kolayca yönetildi.<br><br>
Title
Çalışma he ne kadar çığır açıcı olsa da doktorlar kanser için mucize bir ilaç bulunduğunu ilan etmek için henüz çok erken olduğunu biliyorlar. Şimdi araştırmanın genişletilmesi ve daha geniş katılımlı deneylerin yapılması planlanıyor.<br><br>
Title
Çalışmaya katılan ilk hasta olan 38 yaşındaki Sascha Roth, 2019 yılında teşhis almasından sonra komoterapiye başlayacaktı ancak bir arkadaşının ısrarı üzerine Memorial Sloan Kettering'e gitti ve Dr. Philip Paty ile görüştü.<br><br>Dr. Paty, genç kadına kanserinin kemoterapiye engel olacak bir mutasyon içerdiğini söyledi. Roth böylece deneye katılmayı kabul etti ancak sonucun başarılı olacağına inanmıyordu.<br><br>Hatta deney sonrası radyasyon ve kemoterapi almak için New York'a taşınma planları yapmıştı. İlaç tedavisinden sonra Roth tamamen iyileşti ve aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen hala vücudunda kanserden eser yok. Yaşadığı şaşkınlığı anlatan kadın, \"Aileme söyledim onlar bile sonuca inanmadılar.\" sözleriyle anlattı.<br><br>
Bilim dünyası şokta: Deneye katılan 18 kanser hastası da iyileşti
ABD'nin New York kentinde yer alan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nin deneyi, bilim dünyasını şaşırttı. Kanser hastalarını tedavi etmek amacıyla uygulanan ilaç, 18 hastanın tamamını iyileştirdi.
İtibar etmeyin

'İtibar etmeyin'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı.
Trabzonsporun yeni oyun kurucusu

Trabzonspor'un yeni oyun kurucusu
ABD basınından dikkat çeken Türkiye analizi: Dünyaya diplomasi dersi veriyor

​İşlem hacmi 21,6 milyar lirayı buldu
Ayazma Camii ibadete açıldı

Ayazma Camii ibadete açıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

36 yıl sonra yeniden kazı yapılacak.

​Bordo-mavililerin, 23 kişilik Kopenhag listesi belli oldu.

​Kanser davaları sonu oldu
Adıyla yaşayacak

Adıyla yaşayacak

​Bakanlık açıkladı: Balı fazla kaçıran ayının ismi belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Onlarca üründe 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak
Zelenski: Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananlar Rusya’nın en büyük suçlarından biri
Dünya

Zelenski: Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananlar Rusya’nın en büyük suçlarından biri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananların Rusya’nın ‘en büyük suçlarından biri’ olduğunu belirterek, “Rusların Zaporizhzhia Nükleer Santrali topraklarından tamamen çekilmesi ve Ukrayna'nın santral çevresindeki durum üzerindeki tam kontrolünün yeniden sağlanması, tüm Avrupa için nükleer güvenliğin yeniden sağlanmasını garanti edecektir” dedi.
Bakan Nebati açıkladı: Vergi desteği 100 milyar liraya ulaşacak
Ekonomi

Bakan Nebati açıkladı: Vergi desteği 100 milyar liraya ulaşacak

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 2022 yılı içerisinde toplamda yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki sağlayacaklarını belirterek "Türkiye Ekonomi Modeli'ne, imalata, yatırıma, üretime desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'ni ibadete açtı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'ni ibadete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii açılış töreninde konuştu. Yakında Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin ibadete açılacağını belirten Erdoğan, "Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu toprağa kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.