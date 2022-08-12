Johnson Johnson, bebek pudrasının üretim ve satışını durduracak

Johnson & Johnson (J&J) firması gelecek yıldan itibaren dünya çapında ana maddesi talk olan bebek pudrası üretimi ve satışına son veriyor. Onun yerine bebek pudralarını tamamen mısır nişastasıyla yapmaya geçiyor.

Bu çıklama, şirketin bu ürünü ABD'deki satışını durdurmasından iki yıl sonra geldi.

Talk pudrasına asbest karıştığını ve yumurtalık kanserine yol açtığını iddia eden on binlerce kadın J&J'e dava açmıştı.

Fakat şirket onlarca yıldır sürdürülen bağımsız araştırmalara göre ürünün güvenli olduğu iddiasını sürdürüyor.

Şirket tarafından yapılan son açıklamada "Dünya çapında yaptığımız ürün değerlendirmesinin bir parçası olarak, bebek pudrasında tamamen mısır nişastasına dayalı ürünlere geçme yönünde ticari bir karar aldık" deniyor.

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Şirket mısır nişastasından yapılan bebek pudrasının halen dünyanın birçok ülkesinde satılmakta olduğunu da ekledi.

Buna karşılık J&J, talk ile yapılan bebek pudrasının güvenli olduğunda ısrarlı olduğunu vurguladı:

"Dünyanın dört bir yanında uzmanların onlarca yıldır sürdürdüğü bağımsız bilimsel çalışmalarda vardığı, talk ile yapılan Johnson's bebek pudrasının güvenli olduğu, asbest içermediği ve kansere yol açmadığı tespitlerinin tamamen arkasındayız."

Şirket, 2020 yılında ABD ve Kanada'da, açılan davalar ve ürünün güvenliği konusundaki 'yanlış bilgilendirmeler' yüzünden talebin azalması nedeniyle talka dayalı bebek pudrası satışını durdurmuş, ancak dünyanın diğer yerlerinde satışı sürdürme kararı almıştı.

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İDDİALAR NEYE DAYANIYOR?

Bebek pudrasında kullanılan talk, belli alanlarda yer altından çıkarılan bir madde ve çıkarıldığı damarlar kansere yol açan asbest maddesinin de bulunduğu bölgelere yakın.

2018 yılında Reuters haber ajansı tarafından yürütülen bir araştırma sonucunda, J&J'in, onlarca yıl talk ürünlerine asbest karıştığından haberdar olduğu iddia edilmişti.

Reuters'ın araştırmasına göre, şirketin iç kayıtları, deney tanıklıkları ve diğer kanıtlar, J&J'in 1971 ile 2000'lerin ilk yılları arasında kullandığı ham talk ve işlenmiş pudrada yapılan testlerde zaman zaman küçük miktarlarda asbest çıktığını gösteriyor.

Asbest kirlenmesi kanıtı olarak mahkemelere ve Kongre üyelerine sunulan belgeler ve medyada yer alan haberlere karşın şirket iddiaları hep reddetti.

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2021 yılının Ekim ayında J&J talk konusundaki iddialarla uğraşması amacıyla LTL Management adlı bir bağlı şirket kurdu. Fakat bu şirket kısa süre sonra iflasını ilan etti ve bu da halen devam eden tazminat davalarını durdurmuş oldu.

İflasını ilan etmeden önce şirketin sonuçlanan davalarda ve mahkeme dışı anlaşmalarda ödemesi gereken tazminatlar 3,5 milyar dolara ulaşmıştı.

Bunlar arasında şirkete dava açan 22 kadına verilmesine hükmedilen milyarlarca dolarlık tazminatlar da var.

Nisan ayında hissedarlardan gelen talk bebek pudrasının satışının dünya çapında durdurulması önerisi reddedilmişti.

Johnson's bebek pudrası 130 yıldır satılan ve şirketin "aile dostu" imajının sembolü haline gelen bir üründü.

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