Kabaklı'dan İstanbul'un fethine özel beste

Sanatçı Esat Kabaklı, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümüne özel beste yaptı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Kabaklı, şair Bestami Yazgan'ın "Fetih Müjdesi" şiirinden esinlenerek İstanbul'un fethi ile ilgili hazırladığı eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Çanakkale Zaferi ile ilgili üç eserinin bulunduğunu belirten Kabaklı, "Üçünü de Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği vuruyor. Bu da fetihle ilgili Fetih Marşı. 'Buyruk geldi Mehmet Han'dan erlere/Zafer kapısını açmalı bugün/Yağ dökülsün, gül dökülsün yerlere/Gemiler karadan geçmeli bugün.' Bestami Yazgan üstadın yazdığı bir şiirden çok etkilendim" dedi.